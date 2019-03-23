"Україна повинна платити пенсії в ОРДЛО": адвокат зробила гучну заяву

Мешканці ОРДЛО отримують пенсії у терористичної влади через те, що це є їхнім єдиним засобом виживання, оскільки вони не мають можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила менеджер з адвокації Центру прав людини Альона Луньова. Вона зазначила, що будь-які подібні дії неправильно і неможливо засуджувати.

"Я вважаю, що питання відповідальності держави перед людьми, які все життя сплачували внески, не має бути залежним від того, що ці громадяни отримують допомогу на окупованій території. До того ж, ми не повинні забувати про людей, які не можуть виїхати з ОРДЛО і отримувати пенсії в Україні. Для них ці гроші – єдине джерело існування. Засуджувати будь-які подібні дії неправильно і неможливо. Думаю, ми не повинні говорити про реалізацію прав з позиції, патріотично це чи ні", – сказала адвокат.

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Україна не повинна створювати борг перед пенсіонерами, вважає Луньова. Вона переконана, що держава має розробляти механізм, який би дозволив людям отримувати їхні зароблені кошти.

"Думаю, що з пенсіонерами, які щось отримали від окупаційної влади, не потрібно нічого робити. Треба створити систему, яка б дала їм можливість повернути власні зароблені гроші. Не треба створювати борг, який наразі складає половину того, що є в Пенсійному фонді України. Розумієте, громадяни не сплачували б внески, якби держава не обіцяла, що коли люди постаріють, то будуть отримувати пенсію. Це не має залежати від того, де особа в той момент, коли настане її пенсійний вік, буде проживати і як складуться обставини. У міжнародному праві це називається "законне очікування", – пояснила адвокат.

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