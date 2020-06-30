Після зустрічі з ОП шахтарі відмовились зупинити страйк, – лідер гірників

Після зустрічі з представниками Офісу президента протестуючі шахтарі вирішили продовжувати акцію протесту на Банковій. Про це написав народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"За підсумками переговорів делегації від шахтарів з представниками Офісу президента, зокрема із заступником голови ОП Юлією Ковалів, ініціативна група шахтарів вирішила:

погодитись на запропоновану з боку ОП зустріч з прем'єр-міністром України; продовжити акцію протесту шахтарів. Завтра о 10.00 працівники, профспілковці підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" продовжать акцію протесту біля будівлі ОП", - повідомив Волинець.

За його словами, у шахтарів склалося враження, що представники ОП намагаються ухилитися від вирішення їх проблем та готові "заговорити" кожну з викладених шахтарями вимог та якнайшвидше випхати їх з Києва. Проте протестуючі не поїдуть, допоки по кожній з їх вимог не буде протокольного рішення.

"Гірники не збираються їхати з Києва, доки не буде протокольного рішення по кожній з висунутих шахтарями вимог, доки не будуть притягнуті до відповідальності ті, хто власноруч створював умови для енергетичної кризи",- написав Волинець.

Раніше Волинець повідомив, що 30 червня в Києві почнуть безстрокову акцію протесту шахтарі з різних регіонів України з державних і приватних шахт. Шахтарі будуть вимагати погашення перед працівниками державних шахт заборгованості по зарплаті, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса.

Шахтарі державної шахти "Надія" вже протестували під Офісом президента минулого тижня. До них виходив президент України Володимир Зеленський і пообіцяв "розібратися з "Центренерго". Після цього державна компанія, менеджмент якої пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, заплатила шахтарям 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу шахтам з боку "Центренерго".

Волинець заявляв 17 червня в ефірі "112 Україна", що, коли працювала формула "Роттердам плюс", українське вугілля був затребуваний, у шахтарів була робота і зарплата, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати.