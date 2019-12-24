Після зустрічі із Зеленським: АЗС різко знизили ціни на бензин

В Україні ціни бензинів і дизельного палива на станціях великих роздрібних мереж у вівторок, 24 грудня, опустилися в середньому на 0,5-1 грн/л.

Падіння вартості палива відбулося після зустрічі президента Володимира Зеленського з учасниками роздрібного ринку нафтопродуктів. Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, в Офісі президента рекомендували операторам відмовитися від великих знижок за програмами лояльності, натомість знизивши ціни на паливо.

"Ми звертаємося до вас із пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити ціну на табло", – сказав Зеленський.

За даними учасників зустрічі, в якості одного з цінових орієнтирів від представників глави держави прозвучала ціна $1,1/л (25,6 грн/л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року.

У результаті в мережах ОККО і WOG ціни бензинів і дизельного палива опустилися на 50 коп./л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп./л, ДП – на 70 коп./л.

При цьому в консолідованій мережі групи "Приват", яка до цього не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн/л.

При цьому експерт на паливному ринку Сергій Куюн заявив, що план президента Володимира Зеленського щодо "зачистки" АЗС від "нелегалів – це хороший сигнал всьому "білому" бізнесу.

"Як показують наші дослідження, близько 50% скрапленого газу в країні продається через нелегальні АЗС або "повз касу". Закупівля газу на оптовому ринку такими операторами часто відбувається за готівку, що означає участь у схемі "податкових ям", – додав Куюн.

За його словами, результаті половина ринку знаходиться у тіні, не платить податки, а відповідно пропонує паливо набагато дешевше. Це позбавляє легальних постачальників заробітку.

Падіння вартості палива відбулося після зустрічі президента Володимира Зеленського з учасниками роздрібного ринку нафтопродуктів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

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