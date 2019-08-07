Після розносу від Зеленського: скандальна митниця рекордно збільшила прибуток

Закарпатська митниця, де президент України Володимир Зеленський влаштував жорстку розмову з начальством, рекордно збільшила надходження до державного бюджету.

Зокрема, митниця Державної фіскальної служби в липні забезпечила на 77% більше надходжень до бюджету в порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У результаті проведених заходів і скоординованих дій ОДА, Закарпатської митниці ДФС і за участю правоохоронних органів області, перерахування у липні поточного року склали 740 млн гривень", – відзначили представники Закарпатської облдержадміністрації.

За їх словами, це на 321 млн гривень більше в порівнянні з червнем, і на 315 млн гривень – в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, за минулий місяць закарпатські митники склали 318 протоколів про порушення митних правил, за якими вилучено предметів орієнтовною вартістю 8,9 млн гривень.

Після розносу від Зеленського Закарпатська митниця забезпечила на 77% більше надходжень до бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський після заслуховування доповідей керівників та виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Львівській) по боротьбі з контрабандою також підняв питання про їх звільнення.

"У нас немає часу... У нас всього п'ять років. Слухайте, це мукання вже ось тут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні труднощі – це люди. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення", – резюмував він.

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