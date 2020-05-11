Після завершення карантину через пандемію COVID-19 українці зрозуміють, що грошей у країні немає.

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Таку заяву в інтерв'ю "24 каналу" зробив Міхеїл Саакашвілі, новий голова Виконавчого комітету реформ України (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Міхеїл Саакашвілі mykharkov.info

"Все ж зараз, під час карантину, велика кількість людей не витрачала багато грошей, але зараз вони підуть у салони, магазини, купувати якісь речі, десь 2-3 тижні буде враження, що економіка заворушилася і щось таки починається. Але потім майже всі зрозуміють, що грошей більше немає", – сказав Саакашвілі.

У країні також не буде робочих місць, додав він, що повинні усвідомити люди. "Значна частина робочих місць просто не повернеться", – заявив Саакашвілі.

"Дуже велика кількість малих і середніх підприємств збанкрутують, великі також. Якщо зараз ці енергетичні шахти зупинили, відновити свою технологічну роботу пізніше буде неможливо. Тобто десятки тисяч людей залишаться просто без роботи", – вважає експрезидент Грузії.

На думку Саакашвілі, проблемою є і те, що приблизно 2 мільйони заробітчан повернулися в Україну. Орієнтовно мільйон із них повернеться до Польщі, проте ще мільйон залишиться.

"Тобто буде 2-3 мільйони додаткових безробітних при тому, що немає жодних можливостей для економічного зростання", – сказав Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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