Пішла наперекір: стало відомо, як Німеччина підіграла ''Північному потоку-2''

У Європейському Союзі за допомогою третьої газової директиви намагаються зробити російським газопровід в обхід України "Північний потік-2" економічно невигідним. При цьому всі зусилля блокує Німеччина.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. За його словами, в питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє всупереч позиції Євросоюзу, повідомляє "Польське радіо".

Чиновник зазначив, що Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на "Північний потік-2" повинна поширюватися третя газова директива.

"Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує прийняття цієї директиви, працюючи на свій інтерес... Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію", — сказав Чапутович.

Зазначається, що у п'ятницю, 2 листопада, у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації. Через це у Варшаву прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Очікується, що однією із тем консультацій будуть розбіжності щодо будівництва газопроводу.

Глава польської дипломатії також зазначив, що Варшава багато у чому згодна з німецькою політикою. "Йдеться, наприклад, про позицію щодо Росії, необхідності збереження санкцій проти Росії за агресію в Україні. Ми сподіваємося на хороші переговори і тісну співпрацю між нашими державами у найближчому майбутньому", — зазначив Чапутович.

Як писав OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладання двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік — від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі цього не зробила.

25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва.

Раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.