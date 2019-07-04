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"Пиляємо Росіюшку по-крупному": в мережі показали справжню ціну окупації Криму

1.7тЧитати матеріал російською

У анексованому Росією Криму так звана влада вимагає все більше грошей з бюджету РФ нібито для відновлення і реконструкції півострова.

На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец на своїй сторінці в Twitter. Він зокрема підкреслив, що в Севастополі так званий губернатор Дмитро Овсянников зажадав додаткових 500 млн рублів (205 млн грн) на реконструкцію парку Перемоги.

"Крим. Мільярда на нанореконструкцію парку Перемоги окупантам виявилося мало - Овсянникову кремлівський чекіст виділить ще 500 млн дерев'яних, витягнутих під крики "Кримнаш" з кишень "дорогих росіян". Пиляємо Росіюшку по-крупному", - сказано в повідомленні.

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У коментарях користувачі обурилися з приводу ситуації: "Падаждіте!!!! Була ж інформація що парк все. Там буде місто-сад. Що під старе ісчо грошей просют?", "Штучно розпиляна і вмираюча, встане, через сотню років, на кістках під іншим ім'ям! І відречуться від минулого і пройдуть сотню років, поки не прийде кінець старому. Відкриються повіки і по новому поглянемо не ми".

"Пиляємо Росіюшку по-крупному": в мережі показали справжню ціну окупації Криму
"Пиляємо Росіюшку по-крупному": в мережі показали справжню ціну окупації Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму незважаючи на офіційні заяви окупаційної влади, ситуація з туристами досить плачевна.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримсоцмережіРосіябюджет
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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