"Пиляємо Росіюшку по-крупному": в мережі показали справжню ціну окупації Криму

У анексованому Росією Криму так звана влада вимагає все більше грошей з бюджету РФ нібито для відновлення і реконструкції півострова.

На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец на своїй сторінці в Twitter. Він зокрема підкреслив, що в Севастополі так званий губернатор Дмитро Овсянников зажадав додаткових 500 млн рублів (205 млн грн) на реконструкцію парку Перемоги.

"Крим. Мільярда на нанореконструкцію парку Перемоги окупантам виявилося мало - Овсянникову кремлівський чекіст виділить ще 500 млн дерев'яних, витягнутих під крики "Кримнаш" з кишень "дорогих росіян". Пиляємо Росіюшку по-крупному", - сказано в повідомленні.

Крим. Мільярда на нанореконструкцію парку Перемоги окупантам виявилося мало - Овсянникову кремлівський чекіст виділить ще 500 млн дерев'яних, витягнутих під крики "Кримнаш" з кишень "дорогих росіян". Пиляємо россіюшку по-крупному https://t.co/QZCDsLfgQR - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 липня 2019 р

У коментарях користувачі обурилися з приводу ситуації: "Падаждіте!!!! Була ж інформація що парк все. Там буде місто-сад. Що під старе ісчо грошей просют?", "Штучно розпиляна і вмираюча, встане, через сотню років, на кістках під іншим ім'ям! І відречуться від минулого і пройдуть сотню років, поки не прийде кінець старому. Відкриються повіки і по новому поглянемо не ми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму незважаючи на офіційні заяви окупаційної влади, ситуація з туристами досить плачевна.

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