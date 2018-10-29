Підвищення тарифів на газ: Гройсман пояснив, що чекає на одержувачів субсидій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вимушене підвищення ціни на газ, а отже тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію.

"Свою частку сім'я як платила, так і платитиме. Решту заплатить держава", — заявив Гройсман, передає "Урядовий портал".

Глава уряду зазначив, що соціальним службам доручили вирішувати проблеми навіть тих людей, які не відповідають критеріям надання субсидій, але опинилися у важкій ситуації — вони можуть звернутися до спеціальних комісій при органах соцзахисту.

"Є різні обставини, і їх треба враховувати. Основний критерій — доходи людей. Якщо вони невисокі — люди отримують підтримку", — заявив Гройсман.

За його словами, Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень на субсидії для населення.

Прем'єр також зазначив, що в цьому році кількість домогосподарств, які отримують субсидії, становила 6,9 млн. За прогнозами, у 2019 році цей показник залишиться в таких самих межах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада газ для населення подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якби уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.