Підвищення облікової ставки: НБУ прийняв рішення

Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. Таке рішення прийняло правління НБУ. Зазначимо, що за допомогою облікової ставки Національний банк впливає на зростання цін у країні. Якщо вона підвищується, то зростання цін сповільнюється.

Як повідомляє прес-служба регулятора, поточні та прогнозні монетарні умови є досить жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до середньострокової мети 5% у 2020 році.

"З урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу та оцінки ризиків, правління Національного банку вважає, що поточні і прогнозні монетарні умови є досить жорсткими, щоб знизити інфляцію у середньостроковій перспективі. Відповідно, було прийнято рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18%", — пояснив регулятор.

У той же час, як наголошується, Нацбанк "продовжить уважно стежити за факторами фундаментального інфляційного тиску, в тому числі за споживчим попитом, інфляційними очікуваннями і прогресом у співпраці з міжнародними офіційними кредиторами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ з 7 вересня підвищив облікову ставку на 0,5 процентних пункта — до 18% річних. Як пояснив на брифінгу голова НБУ Яків Смолій, заходи були вжиті для приведення зростання цін у межі цільового діапазону в кінці 2019 року,