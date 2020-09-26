Підвищення екоподатку не допоможе довкіллю: його пустять на "проїдання", – експертка

Пропоноване урядом підвищення ставок екоподатку не приведе до поліпшення стану довкілля: на ці цілі в проєкті бюджету-2021 мають намір направити всемеро менше коштів, ніж у 2019 році.

Про це заявила координаторка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко в коментарі "Діловій столиці".

За її словами, нині ефективність освоєння надходжень від екоподатку залишається критично низькою, зокрема, в 2019 році на природоохоронні заходи було витрачено лише третину від запланованої суми, всього 4% від загальної суми надійшло до бюджету податку.

"У 2019 року в держбюджет надійшло 3,8 млрд грн екологічного податку. Із запланованих 481 млн грн на природоохоронні заходи фактично було витрачено тільки 157,5 млн грн. Тобто екологічний податок в Україні – просто один із джерел наповнення бюджету, а зовсім не інструмент підтримки з боку держави та стимулювання реалізації природоохоронних заходів (як в Європі)", – розповіла Бойко.

На її думку, підвищення ставок екоподатку не приведе до збільшення частки використання цих коштів для поліпшення стану довкілля. Зокрема, у проєкті бюджету на 2021 рік заплановано ще менше коштів на природоохоронні заходи, ніж у 2019 році. Очевидно, додаткові надходження від підвищення податку пустять на проїдання.

"Проєктом державного бюджету передбачено мінімальні витрати на природоохоронні заходи. Наприклад, із майже 11 млрд грн, виділених Міністерству охорони довкілля і природних ресурсів України, на здійснення заходів щодо поліпшення стану довкілля буде направлено 64,6 млн грн. Це всемеро менше, ніж у 2019 р. Правда, в кілька разів більше, ніж передбачено в поточному, кризовому бюджеті – 16,46 млн грн у будь-якому разі – дуже мало", – пояснила Бойко.

Нагадаємо, 15 вересня у Верховній Раді було зареєстровано урядовий законопроєкт №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", який передбачає підвищення з 2021 року ставок екологічного податку.

Раніше Американська торговельна палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи й екологічні інвестиції.

З свого боку, президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштами від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.