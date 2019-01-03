Підвели роботодавці і НБУ, а 40% доходів витратять на борги: Мінфін відзвітував про бюджет

В Україні у 2018 році фактично зірвали виконання бюджету. Від приватизації вдалося отримати лише 1,4% запланованої суми, а прибуток Нацбанку, який перераховують у бюджет, виявився усього на рівні 88% плану.

У результаті довелося на 2,4% скоротити витрати. У 2019-му, як йдеться у звіті Мінфіну, на обслуговування і виплату державного боргу доведеться витратити суму рівну 40% доходів усього бюджету країни.

OBOZREVATEL вивчив звіт Мінфіну про виконання бюджету і зібрав головні цифри.

Доходи: підвів НБУ, але виручили держпідприємства

Податкові надходження у бюджет за підсумком 2018-го виявилися на 8,1 млрд грн меншими, ніж планувалося. Так, усього вдалося зібрати 716,6 млрд грн. У Міністертсві фінансів називають головні причини:

аванс за рентними платежами за грудень 2017-го (4,8 млрд грн) порахували у план на 2018-й;

виробництво тютюнових виробів знизилося на 10,1%;

відсутність девальвації гривні (чим дорожчий долар, тим вищі гривневі надходження);

суми відшкодування ПДВ виявилися вищими, ніж планували;

Бюджет України на 2019 рік Сегодня

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Проблемними також виявилися такі статті доходів як рентні платежі, акцизи, ПДВ – усі вони виконані тільки частково. Рекордсменом за зривом планів виявився НБУ. Національний банк видає кредити фінансовим установам, отримує відсотки із цінних паперів. Зароблені кошти регулятор переводить у бюджет. За 2018 рік Нацбанк перевів суму, яка становить лише 88,3% запланованої.

ПДФО виконали на 100,7%;

Податок на прибуток підприємств – 118,5%;

Рентні платежі – 97,4%;

Акцизи – 92%;

ПДВ (сальдо) – 93,9%;

Прибуток НБУ – 88,3%;

Дивіденди держпідприємств – 122,1%;

Фінансування: зірвали приватизацію і зволікали з МВФ

Тривала пауза (із вересня 2017-го) у співпраці з МВФ призвела до того, що Україна змогла вийти на зовнішній ринок і взяти там борг тільки у першій половині 2018-го. Як відомо, щоб отримати кредит на зовнішньому ринку на вигідних умовах, Міжнародний валютний фонд повинен дати "зелене світло" кредиторам.

$2 млрд – отримали від розміщень зовнішніх облігацій;

500 млн євро – допомога від ЄС;

349 млн євро – кредит від Світового банку.

Головна проблема – приватизацію зірвали. Бюджет отримав лише 0,3 млрд грн (1,4%). У результаті довелося більше брати у борг (129% плану). Це співпало із несприятливою ситуацією на зовнішніх ринках запозичення. Після підвищення ставки Федеральної резервної системи США інвестори почали менше вкладати у країни, які розвиваються. Тому Україні, щоб залучити кредитні кошти, довелося розміщувати свої цінні папери на зовнішніх ринках під високий відсоток.

Витрати довелося скоротити на 2,4%, а 2019-й почався з виплат боргів

Роботодавці заплатили менше ЄСВ (гроші надходять у Пенсійний фонд), у результаті з бюджету довелося додатково виділяти 10,8 млрд грн на закриття "дірки". Додаткові витрати компенсували зниженням виділених на обслуговування держборгу засобів (урізали на 12,2 млрд грн).

Уперше в 2019 році виплачувати борги почали з першого банківського дня. Усього в цьому році на погашення державного боргу витратять 417,4 млрд грн. Водночас загальні доходи бюджету на 2019 й – 1 трлн 26 млрд. Це приблизно 40% усіх доходів країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 23 листопада 2018-го прийняла у другому читанні й за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Інфляція становитиме 7,5%, а динаміка ВВП – до 3%.

Крім того, парламент проголосував за зміни у Податковий кодекс. Згідно з ними, з 1 липня 2019 року ще на 9% підвищать акциз на цигарки, введуть плату ПДВ на поштові посилки із-за кордону, якщо їхня вартість перевищує €100, переглянуть деякі ставки і податки.

7 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2019 рік.