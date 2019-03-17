Підроблені чеки і товари: українцям пояснили, як з цим боротися

Перед тим, як купити той чи інший товар в інтернеті, треба перевірити, яка юридична адреса у магазину. Так споживач знатиме, куди звертатися у разі виявлення підробки чи якихось недоліків.

Про це в ефірі ObozTV розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Він зазначив, що під час покупок у звичайному магазині, варто перевіряти документи і чеки.

"Коли ви щось купуєте через інтернет-магазин, то читайте відгуки, перевірте юридичну адресу. Щоб перевірити, можна зателефонувати за опублікованим номером і спитати, куди можна повернути товар. Якщо вам відповідатимуть, що це "конфіденційна інформація", то тут все ясно, купувати не варто. У звичайному магазині дивіться документи, щоб як мінімум вам не видали підроблені чеки, оглядайте товар. До техніки, наприклад, завжди має бути інструкція з експлуатації і фіскальний чек", – сказав він.

Найкраще і безпечніше робити покупки у великих супермаркетах, зазначив експерт. Чеки, які там видають, потрапляють на контроль податкової служби, додав він.

"У маленькому магазині все на рівні продавця чи власника, – він як вирішить, так і буде. А от у супермаркеті вам видадуть чек і він потрапить на контроль податкової. З ним ви зможете написати скаргу в контролюючі органи. У маленькому магазині ви нікуди не напишете", – сказав Несміянов.

Захищати права споживачів має держава, переконаний експерт. Якщо державні служби відсторонюються від контролю, ситуація набуває хаотичного явища, пояснює він.

"Держава повинна брати участь у процесі і захищати права споживачів. Наші права зафіксовані в конституції, в законодавчих актах. Якщо держава, як сьогодні, відсторонилась від контролю, ситуація набуває безладного характеру", – сказав Несміянов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про нову схему обману, в якій шахраї використовують липові онлайн-магазини. Зокрема, аферисти присипляють пильність покупців і пропонують не платити наперед, а скористатися післяплатою.

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