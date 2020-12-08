Підприємцям в Україні роздадуть по 2000 гривень на дітей: які документи потрібні

В Україні фізичні особи‒підприємці І та ІІ груп можуть отримати від держави допомогу на дітей до 10 років на період карантину. Виплата складе від 1770 до 2218 грн в місяць.

Як повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, за грошима можна звернутися до 31 грудня. При цьому, ті українці, які отримували допомогу у травні-серпні 2020 року будуть отримувати її і надалі.

Ті, хто раніше не звертався за отриманням допомоги, повинні це зробити до 15 грудня. Підприємці можуть надати необхідні документи в управління соціального захисту населення, за місцем проживання.

Перелік документів:

заява, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та даних для перерахування коштів;

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копія документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Зокрема, заповнити електронну заяву можна за посиланням з фотокопіями необхідних документів.

Сума допомоги встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісячно за повний місяць.

Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становить:

на дітей віком до 6 років – 1779,00 грн,

від 6 до 10 років – 2218,00 грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сім’ям фізичних осіб-підприємців, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, виплатять по дві тисячі гривень на дитину.

Загальне фінансування українських родин за цією програмою становитиме 1 млрд гривень.

Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину через пандемію коронавірусу, отримають фінансову допомогу в додатку "Дія".

Підприємці та працівники отримають допомогу від держави в розмірі восьми тисяч гривень. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень.

Допомогу отримають працівники або фізична особа-підприємець (ФОП), якщо її роботодавець має одну із шести категорій класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД):

47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)

55 – Тимчасове розміщення

56 – Діяльність із забезпечення стравами і напоями

59.14 – Демонстрація кінофільмів

90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

93 – Діяльність у сфері спорту, організації відпочинку

Нагадаємо, в Україні мають намір запровадити жорсткий карантин, але без локдауну, з перших днів січня 2021 року. До кінця грудня 2020 року посилювати карантин не збираються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Він також заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менше 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. При цьому цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом в 150 млрд грн.