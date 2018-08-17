За дорученням прем`єр-міністра Володимира Гройсмана в усіх регіонах України здійснюються заходи з виявлення нелегальних працівників. Створені відповідні робочі групи. Наведу один із прикладів роботи таких груп.

Співробітники ГУ ДФС у Закарпатській області при перевірці ФОП виявили потужний нелегальний бізнес із міжнародних перевезень. Підприємець користувався послугами 186 водіїв без будь-якого оформлення трудових договорів, фактично - "в чорну". За результатами перевірки регіональне управління Держпраці винесло постанову про накладення штрафу на підприємця у сумі майже 21 млн. грн.

Цей випадок добре демонструє, що працювати "в білу" сьогодні набагато вигідніше. Адже контроль за нелегальним використанням працівників буде лише посилюватися.