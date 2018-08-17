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Мирослав Продан
Мирослав Продан
В.о. голови Державної фіскальної служби УкраїниВсі статті автора

Підприємця оштрафували на 21 мільйон гривень

8.2тЧитати новину російською

За дорученням прем`єр-міністра Володимира Гройсмана в усіх регіонах України здійснюються заходи з виявлення нелегальних працівників. Створені відповідні робочі групи. Наведу один із прикладів роботи таких груп.

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Співробітники ГУ ДФС у Закарпатській області при перевірці ФОП виявили потужний нелегальний бізнес із міжнародних перевезень. Підприємець користувався послугами 186 водіїв без будь-якого оформлення трудових договорів, фактично - "в чорну". За результатами перевірки регіональне управління Держпраці винесло постанову про накладення штрафу на підприємця у сумі майже 21 млн. грн.

Цей випадок добре демонструє, що працювати "в білу" сьогодні набагато вигідніше. Адже контроль за нелегальним використанням працівників буде лише посилюватися.

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Автор
Мирослав ПроданМирослав Продан
Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Продана
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Комментарии на сайте не модерированы
Hlivetsky Andrey
Hlivetsky Andrey
А де ж ви були раніше? Це ж 186 водіїв, скільки одиниць транспортного засобу під них було задіяно, і не один рік! Зараз виходить, що певні служби, і одна із них ваша - були в змові. Як можливо робити бізнес без найманих працівників, а перевірки фіскальною службою даного підприємства здійснювались мабуть неодноразово. Сума штрафу, яка була накладена регіональним управлінням Держпраці вражає, але при чому тут фіскальна служба. Де ваш вклад? Як водії отримували зарплати, як здійснювалось придбання запчастин до авто, якщо воно не експлуатувалося, хіба що здавали в оренду "невідомим" орендарям, яких в свою чергу ніхто не перевіряв? Багато до вас запитань!
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