Під загрозою весь світ: хакери приготували масштабну крадіжку грошей з банкоматів

ФБР розіслало американським банкам попередження про хакерів, які планують вивести мільйони доларів з банкоматів по всьому світу.

Як написав на своєму сайті експерт з безпеки в мережі Брайан Кребс, кіберзлочинці найближчим часом мають намір провести глобальну атаку на банкомати, щоб вивести необмежену кількість коштів.

За відомостями ФБР, шахраї планують отримати доступ до даних емітента, купити в даркнеті номера дебетових і кредитних карт, а потім виготовити фіктивні карти-клони.

Після злому банку-емітента хакери зможуть відключити захист від шахрайства, що дозволить змінити залишки коштів на рахунках і підвищити максимально можливі суми для виводу з банкоматів.

У ФБР порадили банкам перевірити всі системи на наявність шкідливого ПЗ або несанкціонованого доступу, а також ввести двухфакторну аутентифікацію для виведення великих сум і перевірити можливе зростання операцій зі зняття великих сум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в Україні активізувалося банківське шахрайство. Понад 60 банків постраждали. Зловмисники крадуть дані карт і знімають гроші довірливих клієнтів. Тільки в минулому році 77,6 тис. українців клюнули на "вудку" шахраїв.