Змушують працювати за безкоштовно й вимагають гроші на їжу: як роботодавці обманюють українців

Українців все витонченіше обманюють під час влаштування на роботу. Часто жертвами шахраїв стають фрілансери, яким не виплачують зароблені гроші. Або новачки, яким обіцяють пристойну зарплату і контракт, а в результаті насталяють їм носа.

Крім того, щоб заощадити власники компаній все частіше змушують співробітників працювати за двох або самостійно урізають премії. Детальніше про схеми обману під час працевлаштування – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Обіцяли 8 тисяч, а заплатили тисячу

Дуже часто роботодавці, наймаючи на роботу, обіцяють хорошу зарплату, офіційне оформлення. Щоправда, забувають уточнити всі умови.

Обіцяють гарну зарплату

Киянин В'ячеслав розповідає про свій досвід працевлаштування. Йому запропонували попрацювати менеджером із пошуку реклами в одному виданні. Обіцяли платити щонайменше 8 тисяч гривень, але особливих умови не ставили.

"Мені доводилося весь робочий день телефонувати дрібним підприємцям, які потенційно могли дати нам невеликий блок реклами. Керівник хвалив, казав, що чудово все вдається, план виконую. Минув місяць, а грошей немає. Після нагадування мені видали 1 тис. гривень. На моє запитання відповіли, що, виявляється, план я не виконав, трохи не дотягнув. Але й за місяць історія повторилася. Звісно, я пішов", – розповідає OBOZREVATEL В'ячеслав.

Доводилося весь день телефонувати клієнтам Медстрахсервіс

Яна Смирнова з Харкова влаштувалася копірайтеркою в одній зі столичних компаній. Працювати потрібно було віддалено, зі свого комп'ютера. "Завдання я брала прямо на сайті цієї компанії, кожна написана мною стаття оцінювалася в певну суму. Причому мені пообіцяли, що після першого ж виконаного завдання зі мною укладуть контракт", – розповідає Яна.

Дівчина написала кілька статей, а коли поцікавилася контрактом, то отримала відповідь, що тільки коли вона заробить більш ніж 500 грн, їй їх виплатять і відразу ж підпишуть документи.

"Мені запропонували написати об'ємний текст англійською мовою. Я кілька днів над ним працювала, обіцяли заплатити тисячу гривень. Але щойно текст здала, одразу з'явилися претензії – то фото не так поставила, то замість двох цитат, потрібно знайти три в кожну главу.

У результаті мені сказали, що з текстом я не впоралася. Я вирішила більше не співпрацювати, зрозуміла, що мене просто обдурили. Тим паче відшукала відгуки тих, хто намагався мати з ними справи. Виявилося, вони не вперше так надходять і ні з ким контракт не укладають. Адже так простіше обманювати", – поскаржилася Яна.

Кандидати на роботу Упрощенка

До речі, HR-експертка rabota.ua Тетяна Пашкіна радить обов'язково, перед тим як йти на співбесіду, промоніторити відгуки співробітників про компанію та проаналізувати їх. "Потрібно відразу відкинути відгуки, які пишуть, наприклад, конкуренти. А також, якщо колишній співробітник скаржиться на грубіянку секретарку, то це не настільки важливо. Головне зрозуміти – чи платять тут вчасно зарплату і як ставляться до співробітників", – говорить OBOZREVATEL Пашкіна.

Наживаються на кандидатах

Як зазначає HR-експертка, є роботодавці, які для тесту дають торішню роботу своїх співробітників. Щоб просто подивитися, як претендент справляється, як мислить. А є й такі, хто для проби пропонує виконати реальну роботу. Дуже часто це стосується творчих професій.

"У такий спосіб завдяки кандидатам, яким нічого поки не платять, розробляють цілі маркетингові дослідження, складають плани й стратегії, готують дизайн або статтю. Людина, звісно, намагається, викладається на повну, а потім їй кажуть, що інший конкурент виявився кращим", – говорить Пашкіна.

Кандидатів просять виконати реальну роботу безкоштовно vsnbazar

Досі живучий і мережевий маркетинг. Так, у оголошеннях про роботу пишуть, що шукають менеджерів, маркетологів, начальників відділів кадрів, помічників керівників. А насправді виявляється, що потрібно продавати подушки або посуд по телефону.

Часто обманюють фрілансерів – осіб, які шукають замовлення в інтернеті. Наприклад, написати статтю, зробити копірайт, або розробити невеликий сайт, програму для мобільного застосунку. У такому разі не варто братися за роботу, не отримавши хоча б 50% передоплати і не обговоривши точно умови.

Часто обманюють фрілансерів Діловий світ

Купи коньяк і десерт

Нещодавно один із користувачів соцмереж розповів, як він намагався влаштуватися на посаду сімейного водія. Оголошення він знайшов у інтернеті. Зтелефонувався з автором.

"Він мене запитав, чи палю я, чи випиваю? Потім повідомив, що він депутат і запропонував приїхати на зустріч. Приїжджаю, набираю його, а він каже, не міг би я зайти в магазин купити пляшку коньяку і десерт, у них, мовляв, банкет", – пише чоловік

А потім ще й попросив поповнити йому рахунок на телефоні. "На що я відповів, що більше грошей у мене немає". Кандидат на роботу ще довго чекав дзвінка від роботодавця, але той більше на зв'язок не вийшов.

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За словами Тетяни Пашкіної, досі люди попадаються на вакансії, де потрібно платити за навчання або купувати уніформу. Або зовсім пропонують за свій кошт придбати комплектувальні для майбутньої роботи. Ніколи не варто зв'язуватися з таким. Тому що тут, найімовірніше, намагаються заробити на вас.

Підкидують роботу й урізують премію

Буває, що обман трапляється й через непорозуміння роботодавця й кандидата. "Людина взяла аванс за роботу. Але вона бачила обсяг роботи по-своєму і чесно його виконувала. А ось у роботодавця були зовсім інші уявлення про це.

Або претендент влаштувався на випробувальний термін, а після закінчення місяця-двох йому кажуть, що він не влаштовує. Кандидат вважає, що його обдурили. А роботодавець думає, що той не досить себе проявив, тому що він розраховував на інше", – пояснює Пашкіна.

Або бувають інші ситуації. Кандидата беруть на вакансію, але поступово підкидують все більше і більше роботи. То колега захворіла, то у відпустку пішла, потрібно допомогти, все ж однією справою займаємося. І в результаті виявляється, що допомога перетворюється на твої обов'язки, причому за цю ж плату.

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У таких ситуаціях потрібно чітко окреслювати своє коло обов'язків, розпитувати вже на співбесіді, що саме доведеться робити.

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Також буває, що роботодавець переглядає систему бонусів або премій в односторонньому порядку. "Я працювала менеджеркою в компанії, яка торгує косметикою. Я як продавала косметику, так і відповідала за просування бренду в соціальних мережах. Щоправда, довгий час ми співпрацювали з компанією, яка професійно це робила, але потім директорка вирішила заощадити й відмовилася від їхніх послуг.

Все лягло на мене, і продажі в перший місяць трохи впали, приблизно на 30%. Директорка вирішила, що у всьому винна я, і просто не доплатила мені третину зарплати. Мені довелося піти", – розповідає OBOZREVATEL Даша Черненко.

За словами Тетяни Пашкіної, таке трапляється. Коли роботодавець в односторонньому порядку переглядає систему бонусів, премій: "Людина добре працює весь рік. А роботодавець вирішує, що занадто багато доведеться заплатити премії. І в результаті 7% перетворюються на 5%, а то й на 3%".

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