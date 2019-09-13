"Під мої особисті гарантії!" Зеленський знайшов спосіб залучення інвестицій

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україну і пообіцяв перемогти корупцію.

Про це він заявив на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для миру в кризі" в Києві. Глава держави також анонсував низку "перспективних ідей", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є низка проектів, куди я, під мої особисті гарантії, гарантії захисту, запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг землі", — сказав він.

Зокрема, Зеленський презентував іригаційний проект (зрошення полів. — Ред.) південних регіонів, міжуніверситетський IT-кластер у Харкові, центр кіновиробництва в Києві, новий курорт на березі Чорного моря, гірськолижні курорти в Славському і Боржаві, розвиток острова Хортиця, парк розваг для гостей із Європи.

"Це далеко не повний перелік причин, через що ми запрошуємо інвестувати в Україну", — додав президент.

Водночас Зеленський підкреслив свою упевненість у швидкій перемозі корупції й притягненню до відповідальності винних.

"Щастя — це бачити злодія у в’язниці. Так було і з президентськими виборами, і зі зняттям депутатської недоторканності, так буде й із подоланням корупції", — сказав він.

Крім цього, Зеленський зазначив, що "чим більше в нас не вірять, тим краще у нас виходить".

Нагадаємо, що сьогодні OBOZREVATEL розповідав про виступ глави держави на форумі YES, під час якого Зеленський потужно звернувся до Європи через Росію фразою "Ви втрачаєте гроші? Ми — людей!".

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