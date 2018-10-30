Перший мільярд: у НБУ розкрили результат судів проти Коломойського

За останні два місяці судової тяганини проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського було ухвалено 19 рішень на користь Національного банку. Таким чином загальна сума вимог склала 947 млн ​​грн.

Як написав у своїй колонці для "Економічної правди" начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, у 2018 році одним із важливих напрямків роботи НБУ став процес стягнення заборгованості за кредитами рефінансування Коломойського.

"Майже чотири місяці тому Національний банк подав 148 позовів проти бізнесмена і пов'язаних з ним 32 компаній на загальну суму близько 10 млрд грн", — зазначив він.

За словами чиновника, мета — змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. Він нагадав, що задовго до входження держави у капітал ПриватБанку НБУ надавав фінустанові кредити рефінансування. Коломойський, який на той час був співвласником банку, надав центральному банку персональну гарантію, що ці кредити будуть погашені.

Крім особистої поруки, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній. У забезпечення зобов'язань в НБУ передавалися вже всім відомі об'єкти: "Буковель", "Біола", літаки МАУ, Агротермінал, нерухомість по всій країні та інше рухоме і нерухоме майно.

Ігор Коломойський УНІАН

"Оскільки на травень 2018 року у ПриватБанку сформувалася прострочена заборгованість перед НБУ на суму близько 10 млрд грн, Національний банк отримав законне право вимагати погашення цього боргу за рахунок, зокрема, майна поручителів", — наголосив начальник управління Нацбанку.

Він зазначив, що суди задовольнили, зокрема, позови НБУ до компаній "Фінілон" (9 позовів), "Еверест Істейт" (4 позови), "Едельвейс-2000" (3 позови), "Скорзонера" ​​(2 позови), "Кобос" (1 позов). Назви самих компаній майже невідомі широкому загалу, проте інтерес має викликати перелік майна, яке вони надали Національному банку в забезпечення за зобов'язаннями ПриватБанку. Так, компанія "Скорзонера" ​​передала НБУ в іпотеку земельні ділянки курорту "Буковель", тоді як інші вищезазначені компанії надали в забезпечення нерухомість у Києві та Криму.

Деякі з ухвалених 19 судових рішень вже набули чинності. Це відкрило для Національного банку можливість розпочати процедуру звернення стягнення заставного майна шляхом його продажу на публічних торгах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до завдання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 мільярда доларів.

Також Високий суд Лондона видав наказ про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського і Боголюбова в усьому світі. Відповідне рішення було прийняте на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 мільярдів доларів.

8 жовтня стало відомо, що ПриваБанк має намір продати інвесторам частку в низці великих українських компаній, що перебувають на його балансі. Йдеться про гірськолижний курорт "Буковель", готелі Radisson Blu Resort Буковель, футбольний стадіон і тренувальну базу у Дніпрі.