Перша в світі: гривня встановила важливий рекорд

Гривня в 2018 році зміцнилася більше всіх інших валют у світі.

Зокрема, українська валюта виросла на 7,7% по відношенню до долара, незважаючи на заморозку міжнародної фінансової допомоги, звільнення міністра фінансів і підтримувану Кремлем війну на Донбасі, пише Bloomberg.

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій зазначає, що ключ до успіху полягає в тому, щоб не покладатися на короткостроковий капітал для фінансування дефіциту поточних рахунків.

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"Це досить небезпечно, тому що, якщо у вас є негативні настрої, інвестори просто залишають ринок, і це створює величезний тиск на грошово-кредитну політику і обмінний курс. Але це не той випадок для України", - заявив заступник голови НБУ.

Україна з осені минулого року змогла залучити близько 550 мільйонів доларів "гарячого капіталу". При цьому НБУ посилив грошово-кредитну політику і підвищив облікову ставку до 17%.

У той же час Чурій підкреслює, що регулятор не буде знижувати облікову ставку, якщо інфляція як і раніше буде вдвічі перевищувати мету Нацбанку.

"Не думаю, що ми зможемо пом'якшити грошово-кредитну політику, поки не побачимо сильну тенденцію дезінфляції. Жорстка грошово-кредитна політика дозволить нам повернути інфляцію до мети в середині наступного року, а не раніше", - резюмував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в НБУ розповіли, що чекає на економіку України.