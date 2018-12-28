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Перевищать очікування: Гройсман озвучив середні зарплати у 2019 році

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що за підсумками 2019 року середня заробітна плата в країні перевищить 10,5 тис. грн.

Таку думку він висловив у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", ґрунтуючись на даних макроекономічного прогнозу уряду.

"Наш макропрогноз розраховує, що в наступному році це (середня заробітна плата. — Ред.) буде 10,5 тис. грн, але я думаю, що ми збільшимо середню заробітну плату, і вона становитиме понад 10,5 тис. грн за результатами 2019 року", — сказав Гройсман.

Водночас прем'єр зазначив, що його торішній прогноз щодо досягнення рівня у 2018 році середньої зарплати у 10 тис. грн реалізувався.

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"Як ви бачите, я в принципі не помилився. Станом на 1 листопада це було 9,2 тис грн, я думаю, що приблизно 10 тис. грн буде в цьому році", — сказав глава уряду.

Перевищать очікування: Гройсман озвучив середні зарплати у 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році середня зарплата в Україні може перевищити запланований НБУ показник у 11,5 тис. грн. Причина у так званій "гонці озброєнь" на міжнародному ринку праці.

Водночас в Україні у жовтні середня зарплата виросла до 9218 грн, що на 24,9% більше, ніж за той самий період 2017 року.

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
зарплатаУкраїнаКабінет Міністрів України
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
интересный казус.зарплаты растут.эконмика семимильными шагами тоже,вот только дефицит пенсионного фонда все больше..нас наебывают или налоги не платят..или в чем дело .ебаный стыд.!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Насиров, восстановленный судом в должности главы ГФС, приступил к работе. Кое-кому лучше строить собачьи будки, чем увольнять коррупционеров.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Это 26 тыс рублей. Всё-таки маловато. В соседнем Магните висит объява, нужны продавцы на кассу, от 35 тыс. Давно висит.
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