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3 вересня • оновлено в 05:39
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"Перестати молитися на трубу": в Україні вказали на важливий нюанс із газом

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Державна нафтогазова компанія Польщі PGNiG у 2019 році зменшила обсяги купівлі російського газу на 28%, а з 2022 року Варшава може повністю відмовитися від блакитного палива Москви.

"Пишуть, що Польща скорочує обсяги закупівель російського газу, і у 2022 може зовсім від нього відмовитися", – повідомив у Twitter український журналіст Денис Казанський.

За його словами, не тільки російський газопровід "Північний потік-2" є загрозою для українського транзиту.

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"Значення нашої ГТС падає, давно час перестати молитися на трубу. Треба думати, чим її замінити", – підсумував Казанський.

Не тільки російський газопровід "Північний потік-2" є загрозою для українського транзиту

Не тільки російський газопровід "Північний потік-2" є загрозою для українського транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща за підсумками першого кварталу 2019 року більш ніж на 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Російської Федерації.

Зокрема за відповідний період Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд кубометрів газу.

За даними польської державної нафтогазової компанії PGNiG, це майже на 1,2 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд кубометрів газу.

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Місце
Україна
Теги
газ транзит газу Газпром
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Пигин Макс
Пигин Макс
Одно из важнейших достижений майдана! А заменить трубу очень просто - запасайтесь хворостом, долболобы)))))))
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