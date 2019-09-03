"Перестати молитися на трубу": в Україні вказали на важливий нюанс із газом

Державна нафтогазова компанія Польщі PGNiG у 2019 році зменшила обсяги купівлі російського газу на 28%, а з 2022 року Варшава може повністю відмовитися від блакитного палива Москви.

"Пишуть, що Польща скорочує обсяги закупівель російського газу, і у 2022 може зовсім від нього відмовитися", – повідомив у Twitter український журналіст Денис Казанський.

За його словами, не тільки російський газопровід "Північний потік-2" є загрозою для українського транзиту.

"Значення нашої ГТС падає, давно час перестати молитися на трубу. Треба думати, чим її замінити", – підсумував Казанський.

Пишут, что Польша сокращает объемы закупок российского газа, и в 2022 может вовсе от него отказаться.



Это я к тому, что не только Северный поток является угрозой украинскому транзиту. Значение нашей ГТС падает, давно пора перестать молиться на трубу. Надо думать чем ее заменить pic.twitter.com/PKDDtsxhf1 — Денис Казанський (@den_kazansky) September 2, 2019

Не тільки російський газопровід "Північний потік-2" є загрозою для українського транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща за підсумками першого кварталу 2019 року більш ніж на 1 млрд кубометрів скоротила імпорт газу з Російської Федерації.

Зокрема за відповідний період Польща імпортувала з Росії 1,79 млрд кубометрів газу.

За даними польської державної нафтогазової компанії PGNiG, це майже на 1,2 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли було імпортовано 2,98 млрд кубометрів газу.

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