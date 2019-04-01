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"Перешкод немає": "Газпром" назвав терміни завершення будівництва газопроводу Путіна

1.7тЧитати матеріал російською

"Газпром" заявив про відсутність будь-яких перешкод будівництву "Північного потоку-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України.

"Всі ті заяви, які робилися останнім часом, вони не відповідають дійсності", – повідомив глава російського газового монополіста Олексій Міллер, передає РБК.

За його словами, прокладка двох ниток газопроводу завершитися до кінця 2019 року.

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"У загальному і цілому немає якихось фатальних юридичних перешкод, які б дозволили нам говорити зараз про те, що ми можемо не завершити будівництво "Північного потоку-2" до кінця 2019 року", – резюмував Міллер.

"Перешкод немає": "Газпром" назвав терміни завершення будівництва газопроводу Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Перешкод немає": "Газпром" назвав терміни завершення будівництва газопроводу Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Місце
Росія
Теги
ГазпромНовини Росії
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А тем временем по итогам прошлого года Россия уже даже по части продажи СПГ в Европу существенно обогнала США.
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Весь мир с нами! Маскаляку на гиляку! Народ Крыма, держитесь, мы скоро освободи вас и вы будете жить как мы, европейцы!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А вердикт Коболева есть? Без этого не поверю)
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