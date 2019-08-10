Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Переплатили в п'ять разів: "Укрзалізниця" потрапила в скандал через закупівлю російських запчастин

270 Читати матеріал російською

Філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" за результатами тендеру закупив у російського виробника запчастини до швидкостеміра на 5,9 млн гривень.

Як передає 368.media, закупівлі стосувалися 148 позицій запасних частин до локомотивних швидкостемірів радянського зразку — ЗСЛ-2М. У тендері брали участь лише "НТП "Трансінвест" і "Глорія-Трейд", які подали пропозиції з різницею в 4 гривні. Вони пропонували продукцію російської "Електромеханіки".

Але при цьому вартість запчастин в 5 разів перевищила ціну на ринку в РФ — один такий швидкостемір коштує близько 17 тисяч гривень, а в Україну його купили за 86 тисяч.

Новини
"Укрзалізниця" раптово запустила потяги на Донбас: подробиці

Тендер виграла "НТП "Трансінвест" — фірма, яку зареєстрували в 2014 році на жителя окупованого Криму Максима Ковальчука. Він є одним з головних посередників залізничної техніки з Росії для УЗ.

Фірма продовжує співпрацювати з українською стороною навіть незважаючи на те, що проти неї було відкрито ряд кримінальних справ. У минулому році сторони провели тендер з аналогічними закупівлями на 25 млн гривень.

"Укрзалізниця" потрапила в скандал через закупівлю російських запчастин

фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно "Укрзалізниця" вийшла зі складної ситуації при закупівлі дизпалива і навіть заощадила 45 млн грн. Це сталося після того, як попередні підрядники спробували нав'язати свої умови.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Я не понял, это ещё перемога, или уже зрада?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...