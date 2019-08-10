Переплатили в п'ять разів: "Укрзалізниця" потрапила в скандал через закупівлю російських запчастин

Філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" за результатами тендеру закупив у російського виробника запчастини до швидкостеміра на 5,9 млн гривень.

Як передає 368.media, закупівлі стосувалися 148 позицій запасних частин до локомотивних швидкостемірів радянського зразку — ЗСЛ-2М. У тендері брали участь лише "НТП "Трансінвест" і "Глорія-Трейд", які подали пропозиції з різницею в 4 гривні. Вони пропонували продукцію російської "Електромеханіки".

Але при цьому вартість запчастин в 5 разів перевищила ціну на ринку в РФ — один такий швидкостемір коштує близько 17 тисяч гривень, а в Україну його купили за 86 тисяч.

Тендер виграла "НТП "Трансінвест" — фірма, яку зареєстрували в 2014 році на жителя окупованого Криму Максима Ковальчука. Він є одним з головних посередників залізничної техніки з Росії для УЗ.

Фірма продовжує співпрацювати з українською стороною навіть незважаючи на те, що проти неї було відкрито ряд кримінальних справ. У минулому році сторони провели тендер з аналогічними закупівлями на 25 млн гривень.

фото з мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно "Укрзалізниця" вийшла зі складної ситуації при закупівлі дизпалива і навіть заощадила 45 млн грн. Це сталося після того, як попередні підрядники спробували нав'язати свої умови.

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