"Перемога чи зрада?" В "Нафтогазі" дали оцінку газовому контракту з РФ

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка докладно розповів про домовленості щодо транзиту газу, які були досягнуті в результаті тривалих переговорів із Росією.

Відповідний пост з'явився на його сторінці в Facebook в суботу, 21 грудня. На думку Вітренка, рішення стало "складним для всіх сторін компромісом".

Він підтвердив, що Росія виплатить Україні 3 млрд боргу "живими грошима" до кінця 2019 року. "Таким чином у повній мірі буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу за транзитною справою. Тут повна перемога", – додав Вітренко.

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За словами виконавчого директора "Нафтогазу", сторони домовилися про продовження транзиту на 5 років, однак і обсяги поставок, і терміни можуть бути збільшені.

"Перемога чи зрада? "Газпром" хотів один рік, ми – десять, зійшлися посередині. Гарантовані потужності – теж приблизно посередині між тим, що пропонував "Газпром", і хотіли ми", – додав він.

За словами Вітренка, в угоді між "Газпромом" і "Нафтогазом" буде вказано заздалегідь визначений тариф на транзит, а договір буде відповідати європейським нормам, міжнародному праву і буде регулюватися міжнародним арбітражем.

Він також пояснив, навіщо в договорі потрібен "Нафтогаз" як посередник між "Газпромом" і оператором.

"Справа в тому, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися з кожним днем. "Нафтогаз" більше пристосований до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якої є український уряд", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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