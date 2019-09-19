Пенсійний вік жінок переглянуть: що задумали депутати

Верховна Рада розгляне проєкт закону №1086 (у новому скликанні №0972), який передбачає перегляд пенсійного віку жінок.

Автор законопроєкту "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)" є народний депутат 8 скликання із фракції "Радикальна партія" Юрій Шухевич, свідчить сайт парламенту.

Даний проєкт закону пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

Останній етап проходження документа готується на розгляд з вето президента.

На початку вересня у документ внесли пропозиції глави держави, після чого його направили на розгляд до комітету.

Проєкт закону пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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