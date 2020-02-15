Головна Новини
15 лютого • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

На пенсію в 75 років? Економіст передбачив гостру кризу в Україні

1.2т
Читати матеріал російською

Уже через 25-30 років в Україні може настати пенсійна криза.

З таким попередженням виступив в ефірі ObozTV економічний експерт Олексій Геращенко. Він пояснив, що з урахуванням чинної демографічної ситуації підвищення пенсійного віку щонайменше до 70-75 років – практично неминуче.

Новини
"Слуга народу" пропонує підвищити пенсійний вік: кому і як

"Зараз співвідношення вже наближається 1:1, тобто на одного працюючого – один пенсіонер", – нагадав Геращенко.

"Щоб хоча би зберегти це співвідношення, пенсійний вік треба буде постійно підвищувати. Мабуть, років за 25-30, зважаючи на сьогоднішню статистику народжуваності, цей пенсійний вік повинен буде становити щонайменше 70-75 років", – наголосив він.

Новини
"Звідки?" Зеленський чітко відповів, чи чекати підвищення пенсій

За його прогнозом, в європейських країнах складеться схожа ситуація, але в Україні пенсійна криза буде ще більш гострою.

"У наших умовах, з урахуванням поточної народжуваності (коли кількість населення зменшується), ясно, що так чи інакше буде пенсійна криза. Вона буде більш гострою, ніж у розвинених країнах", – застеріг економіст.

Україні передбачили пенсійну кризу

Україні передбачили пенсійну кризу

livelaw.in

OBOZREVATEL нагадує, що з 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок в Україні підвищиться на півроку (до 59,5 років). А з 2021-го всі українки виходитимуть на заслужений відпочинок у 60 років. Для чоловіків поки все як і раніше – вік виходу на пенсію становить 60 років.

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях з 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Пенсія в Україні Пенсійна реформа Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Геращенко
Місце
Україна
Теги
пенсії Економіка України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
7
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы! Ваши эксперДы не стоят даже того дерьма, которое производят )))) Но вам-то плевать, верно? )) Главное - клики, вы за них и мать убьете ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Не... За майдан, свидомым вообще не нужно давать пенсию.... Украинцам?? Можно... Но только не свидомым... Пусть скачут на майдане...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги