На пенсію в 75 років? Економіст передбачив гостру кризу в Україні

Уже через 25-30 років в Україні може настати пенсійна криза.

З таким попередженням виступив в ефірі ObozTV економічний експерт Олексій Геращенко. Він пояснив, що з урахуванням чинної демографічної ситуації підвищення пенсійного віку щонайменше до 70-75 років – практично неминуче.

"Зараз співвідношення вже наближається 1:1, тобто на одного працюючого – один пенсіонер", – нагадав Геращенко.

"Щоб хоча би зберегти це співвідношення, пенсійний вік треба буде постійно підвищувати. Мабуть, років за 25-30, зважаючи на сьогоднішню статистику народжуваності, цей пенсійний вік повинен буде становити щонайменше 70-75 років", – наголосив він.

За його прогнозом, в європейських країнах складеться схожа ситуація, але в Україні пенсійна криза буде ще більш гострою.

"У наших умовах, з урахуванням поточної народжуваності (коли кількість населення зменшується), ясно, що так чи інакше буде пенсійна криза. Вона буде більш гострою, ніж у розвинених країнах", – застеріг економіст.

Україні передбачили пенсійну кризу livelaw.in

OBOZREVATEL нагадує, що з 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок в Україні підвищиться на півроку (до 59,5 років). А з 2021-го всі українки виходитимуть на заслужений відпочинок у 60 років. Для чоловіків поки все як і раніше – вік виходу на пенсію становить 60 років.

Мінімальна пенсія в Україні одна з найнижчих в Європі. Маючи 35 років стажу і середну зарплату, зараз українець зможе розраховувати на виплату в розмірі всього лише 2100 грн (за прожиткового мінімуму в 2027 грн).

Замість солідарної пенсійної системи в Україні планують поступово запровадити накопичувальну. Але виникають проблеми: куди інвестувати гроші, щоб компенсувати інфляцію, та як захистити свої заощадження від шахрайства.

Нещодавно глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що чергове підвищення пенсійного віку в Україні відбудеться в будь-якому випадку. При цьому як приклад депутат навела Японію, де "вже говорять про 72 роки".

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