Третьякова прояснила, чи буде Україна платити пенсії для ОРДЛО

У Тристоронньої контактній групі не розглядають питання про відновлення виплат пенсій у ОРДЛО.

Про це заявила нардеп від "Слуги народу" і глава комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова в ефірі телеканалу "Наш" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Вона повідомила, що 10 листопада планується відкриття нових КПВВ в Щасті і Золотому з аптеками і банками, де жителі ОРДЛО зможуть отримувати пенсії.

"Розглядається питання відкриття нових контрольно-пропускних пунктів, КПВВ, в Щасті і Золотому 10 листопада. Ми робимо там комфортні зони, щоб і пенсіонери могли отримувати там свої пенсії. Безпосередньо на КПВВ будуть розміщені банківські підрозділи, аптека, буде можливість виміряти температуру, купити ліки. Таким чином, людина, яка щойно прийшла з непідконтрольної території, отримає той перелік послуг на КПВВ, який є на підконтрольній території", – розповіла Третьякова.

Вона пояснила, що роздача пенсій в ОРДЛО через Червоний Хрест неможлива.

"Питання видачі пенсій через Міжнародний комітет Червоного Хреста не розглядалося. Вони не причетні до отримання і розвезення грошей, особливо якщо це кеш", – сказала нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що в ОРДЛО людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Пізніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав, що на окупованій території Донбасу живуть 500 тисяч осіб зі статусом переселенців, які отримують українську пенсію.

Пізніше член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш заявив, що скоро Росія перестане платити пенсії в ОРДЛО.