Частина українців залишиться без пенсії, а вимоги посилять: нововведення 2020-го

З 2020 року в Україні зросли вимоги за страховим стажем для бажаючих оформити пенсію. Крім того, в поточному році проведуть масштабну верифікацію одержувачів соцвиплат, у результаті чого частина пенсіонерів може залишитися без виплат.

Також, в останні роки все частіше говорять про неефективність солідарної пенсійної системи. У 2020 році дефіцит Пенсійного фонду досягне рекордних 172,5 млрд грн, грошей на виплати пенсій критично не вистачає, а накопичувальну систему все не поспішають вводити.

Як же бути тим, хто вже на порозі пенсійного віку, тим, хто не встиг заробити собі на пенсію, і яка доля нової системи – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

У 2020 році держава перевірить усіх одержувачів соцвиплат, зокрема і пенсіонерів. Незаконні нарахування будуть припинені.

Підвищився необхідний страховий стаж для виходу на пенсію до 27 років.

Якщо у вас немає необхідного стажу, його можна докупити або донапрацювати.

Солідарна пенсійна система в Україні в занепаді, а введення накопичувальної поки неможливе.

Держава перевірить пенсіонерів

У кінці 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації (перевірки) пенсій, субсидій, допомог, стипендій та інших соціальних виплат. Це дасть можливість відсіяти тих, хто отримує допомогу від держави незаконно, зокрема і пенсіонерів.

Рішення про припинення виплат за підсумками перевірки може ухвалити як суд, так і місцевий підрозділ Пенсійного фонду відповідно до 49 статті закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

За що можуть забрати пенсію:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

"Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати", – йдеться в документі.

Зростання стажу для отримання пенсії

У 2018 році в Україні стартувала пенсійна реформа, завдяки якій страховий стаж для виходу на пенсію підвищили з 15 до 25 років. У 2020 необхідний стаж для 60-річних українців становить уже 27 років. Відповідно до закону, до 2028 року мінімальний стаж для виходу на пенсію буде складати 35 років.

Крім того, в 2020 році вчергове піднімається пенсійний вік для жінок на півроку. Так жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року ще зможуть вийти на пенсію в 59,5 років. А ті, хто народився після 1 квітня 1961 року, що зможуть оформити пенсію за віком тільки, коли їм виповниться 60 років, тобто в 2021 році.

Правда у Верховній Раді вже задумалися про чергове підвищення пенсійного віку. Планується, що реформа може стартувати в 2023 або у 2025 році, а підвищувати вік виходу на пенсію будуть на один місяць на рік.

Що робити, якщо немає стажу

Разом, згідно з пенсійною реформою, маючи 27 років страхового стажу в 2020 році, українці можуть сміливо йти на пенсію вже в 60 років, якщо у вас від 17 до 27 років стажу, то доведеться попрацювати до 63 років, а зі стажем від 15 до 17 років – до 65. А що, якщо до цього віку ви не встигли офіційно відпрацювати необхідну кількість років?

В такому випадку є три варіанти:

докупити стаж;

добровільний внесок до Пенсійного фонду;

продовжувати працювати.

У першому випадку пенсійний фонд продає стаж українцям розраховуючи вартість місяця за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два, що станом на сьогодні дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу вам обійдеться в 24,9 тис. грн.

Пенсія в Україні

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік уже на носі, а стажу не вистачає, то другий варіант для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію. Наприклад, коли ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. Наразі це 1 039 грн у місяць.

Із третім варіантом усе зрозуміло, ви просто допрацьовуєте необхідний для отримання пенсії страховий стаж.

Крім того, в зв'язку з істотним підвищенням необхідного страхового стажу, велика кількість українців позбулися можливості вийти на заслужений відпочинок при досягненні пенсійного віку. Через це українським урядом ухвалено рішення про надання тимчасової соціальної допомоги пенсіонерам, яким не вистачає стажу. Діяти програма буде ще до 31 грудня 2020 року.

Пенсії в Україні

Правда, щоб отримати соціальну допомогу від держави, мінімальний стаж у 15 років буде необхідний. Для призначення тимчасової фінансової допомоги необхідно звернутися з заявою в органи соцзахисту за місцем прописки або за адресою фактичного проживання.

До заяви на оформлення соціальної допомоги потрібно додати такі документи:

документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН;

довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді за запитом пенсіонера – протягом 5 робочих днів)

декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги

З 1 січня 2020 року максимальний розмір соціальних виплат українцям, яким не вистачає стажу для пенсії дорівнює 1 638 грн.

Накопичувальна система

В Україні дефіцит Пенсійного фонду в 2020 році досягне рекордних 172,5 млрд грн. Це головний показник неефективності солідарної системи, яку ми зараз використовуємо.

Уже зараз у Раді зареєстрували законопроєкт про запуск другого рівня накопичувальної системи. Простіше кажучи, частину зарплати працівники повинні будуть відкладати на особистому пенсійному рахунку. Гроші можна буде отримати при досягненні 60 років (або пізніше).

Законопроєктом пропонується, що роботодавці будуть платити 2% від зарплати на "другу пенсію", а працівники – від 1%. Якщо співробітник вирішить платити більше, пропорційно збільшиться і внесок від роботодавця (але не більше ніж на 5 процентних пунктів).

Однак, Міністр соцполітики Юлія Соколовська заявила, що в Україні поки немає можливості запустити накопичувальну пенсійну систему. За її словами, спочатку потрібно створити його "дизайн": визначити, хто буде платити внески, скільки вони будуть відсотків, зробити розрахунки, чи буде це вигідно людям.

Юлія Соколовська

При цьому, на думку міністра, українці і зараз можуть відкладати гроші на майбутнє. "Я скажу таку річ – нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Тому стимулювати людей накопичувати – це один із виходів. Але було б добре , якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь", – вважає Соколовська.

Колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі ObozTV повністю розкритикував слова нинішнього міністра соцполітики, нагадавши, що необхідність введення в Україні накопичувальної системи пенсійного страхування була прописана в передвиборчій програмі партії "Слуга народу".

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"Накопичувальна система і недержавні пенсійні фонди – це елемент, через який українці можуть і самі накопичити на своє майбутнє. Коли немає системи недержавних пенсійних фондів, як українець може збирати? Навпаки, треба розвивати цю систему", – говорить він.

"Щоб у людини виникло бажання відкладати на старість, у нього повинен виникнути достатній ресурс. В українця, який сьогодні отримує 8-9 тис. грн зарплати, є можливість щось іще додатково відкладати?" – наголосив колишній віцепрем'єр.

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