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19 січня • оновлено в 01:39
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Пенсії для жителів ОРДЛО: Рева прояснив ситуацію на Донбасі

1.8т
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Україна може виплачувати пенсії жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей виключно на підконтрольній території.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики Андрій Рева, коментуючи дискусії щодо можливості виплати пенсій на окупованих територіях Донбасу.

"Я технічної можливості платити на окупованій території не бачу і не знаю жодного історичного прецеденту, коли б на окуповану територію платилися гроші з неокупованої території. У Грузії платять пенсії на підконтрольній уряду території, ніхто в Абхазію гроші не направляє. У Придністров'ї теж ніхто гроші не направляє, платять на підконтрольній уряду території", – розповів Рева.

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Колишній глава Мінсоцполітики прокоментував різні варіанти виплати пенсій в ОРДЛО, які обговорюються в Україні: "Давайте думати, як вирішувати ситуацію. Давати Червоному Хресту? Червоний Хрест – це росіяни в формі Червоного Хреста. Ми на це не підемо. Хочете ОБСЄ? В ОБСЄ не бачать обстрілів, працюють з 9:00 до 18:00. О 18:05 починають обстрілювати українські позиції, вони не можуть визначити, звідки снаряд полетів. Ви їм хочете довірити кошти на виплату нашим пенсіонерам?"

За його словами, ще ніхто не зміг запропонувати механізм виплати на непідконтрольних територіях.

"Жителям непідконтрольних територій – будь ласка, ми платимо на підконтрольній території, йде фізична ідентифікація. Ті, хто кажуть, що треба це скасувати, працюють не на Україну", – підкреслив Рева.

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Також екс-міністр зазначив, що в нинішніх умовах члени терористичних формувань "Л/ДНР" позбавлені можливості отримувати українські пенсії.

"Ми маємо систему, при якій людина перетинає сьогодні лінію розмежування і отримує пенсію тут. Той, хто воює проти України, буде перетинати лінію розмежування? Скільки бойовиків виловила Служба безпеки України при спробі перетнути лінію розмежування? Вони 10 разів подумають, чи можна пройти. Переходять лінію розмежування ті люди, які вважають, що все нормально, і отримують пенсію", – зазначив він.

Пенсії для жителів ОРДЛО: Рева прояснив ситуацію на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пенсія в Україні Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Рева
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Новини Донбасу пенсії Донбас
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