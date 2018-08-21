"Пекло на коліщатках": Blablacar в Україні заполонили лже-перевізники

У період відпусток в Україні квитки на популярні маршрути розлітаються як гарячі пиріжки. Ситуацією користуються нелегальні перевізники. Їх можна зустріти недалеко від автовокзалу практично будь-якого великого міста. Тоді як одні компанії дотримуються правил безпеки, платять за страховку і виграють конкурси, інші знаходять пасажирів в мережі і без будь-яких гарантій, не сплачуючи податки перевозять тисячі українців.

OBOZREVATEL кілька разів скористався послугами лже-перевізників і з'ясував, як працюють "тіньові маршрутки".

Дешево і небезпечно

- З 1 серпня на 20 грн дорожче поїздка. Самі розумієте, все дорожчає, - відразу після бронювання поїздки попередила по телефону Даша. Дівчину я знайшов на blablacar. Вона нібито в цей же день на своїй машині їде з Києва до Дніпра і готова взяти чотирьох попутників.

Марка машини в оголошенні не вказана, а на сайті водій зареєстрована всього пару днів. Для досвідченого мандрівника це означає одне: проходите мимо. На раптове подорожчання я погодився - навіть після цього поїздка виявилася дешевшою, ніж квиток на автобус. Водій погодилася підібрати мене з залізничного вокзалу "Південний" в столиці. Зустрітися домовилися біля церкви.

Номер машини повідомили за допомогою СМС буквально за годину до поїздки. А на місці мене чекала ціла юрба таких же попутників. Всі з валізами і телефонами в руках. Із запізненням у кілька хвилин приїхала "Даша". Mersedes Sprinter зупинився біля церкви вже набитий. Але місць в ньому більше, ніж може здатися. Автомобіль переобладнали на свій смак: кілька додаткових сидінь встановили попереду, ще кілька - ззаду.

Люку на даху, який повинен бути за правилами безпеки (не тільки для вентиляції, а й як аварійний вихід у разі аварії), немає. Також немає і інформації про перевізника, аптечки і вогнегасника. Все це, згідно з правилами, обов'язково для перевізників. Але тільки якщо він легальний. Якщо не потрібно отримувати дозвіл, проходити перевірки і платити податки, правилами безпеки також можна знехтувати.

Водій Гриша (Даша не приїхала) з листком зустрічає нас біля входу. Біля кожного прізвища - ціна. У всіх одні і ті ж цифри, крім мене. У мене на 20 грн більше. Першим почав обурюватися чоловік середніх років. Заглянувши в салон, він відразу ж напав на Гришу: "а квитки ви даєте?", "А як називається компанія-перевізник?". Водій не відповів і продовжив перераховувати пасажирів. Супутниця незадоволеного попутника швидко взяла в облогу чоловіка: "хочеш пішки йти?". Решта забралась в транспорт мовчки.

- Останній раз їжджу на blablacar. Пекло на коліщатках, - обурюється дівчина в двох сидіннях від мене.

- Чого тоді їдеш? Он заплати більше і їдь в люксах! Або таксі йди найми собі, - перериває монолог літня жінка, яка зайняла місце прямо біля водія.

Такий перевізник не застрахований, він не дає ніяких гарантій безпечного перевезення, пояснює юрист Олександр Плахотник. Легальна маршрутка не має права змінювати маршрут, просто так висадити з авто, або на свій смак переобладнати транспорт. Нелегальний перевізник може робити все, на що погодиться пасажир. А в умовах, коли квитки на поїзд розпродані на два тижні наперед, на кожного, хто відмовився, знайдуться кілька бажаючих.

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На Центральному автовокзалі в Кривому Розі недалеко від останньої платформи вишикувався цілий ряд авто. Поруч з ними чоловіки і жінки з листочками. У касі купити квиток на такий транспорт не можна, поїздки бронюють в інтернеті.

- Прізвище?

- Щупенец.

Висока жінка в темних окулярах тримає в одній руці цигарку, а в іншій - ручку і блокнот. Вона кілька разів пробігає очима по аркушу паперу і упускає ручку.

- Щось не бачу вас в списку. Ви де реєструвалися?

- Ну як це не бачите. Мені телефонували. Об 11.10 Кривий Ріг - Ростов.

- Ростов далі. Ми на Варшаву!

За кордон возять на невеликих бусиках. Вони заробляють не на кількості, а на цінах. Причому возять не тільки заробітчан до Польщі і Росії, але і відпочиваючих в анексований РФ Крим. Їх ніхто не контролює і будь-які заборони їм тільки на руку. Якщо легальним перевізникам заборонять возити пасажирів в Росію, нелегальні маршрутники зможуть сміливо подвоювати свої цінники. Наприклад, з Дніпра до Варшави нелегальні перевізники возять за 1100-1200 грн. Офіційні перевізники на цей же маршрут продають квитки від 1000 грн. При цьому вони платять податки і оформляють страховку.

Що можна вимагати від перевізника

Для порівняння з Києва до Одеси (один з найпопулярніших маршрутів влітку) вирішив дістатися за допомогою офіційного перевізника. Маршрути Busfor відправляються з автовокзалу. Квитки можна купити як в касі, так і в інтернеті на сайті перевізника. Вартість - 330 грн. Але і тут чекав неприємний сюрприз - за кілька годин до відправлення поїздку скасували.

В такому випадку, пояснює юрист Олександр Плахотник, перевізник повинен запропонувати інший транспорт або ж повернути витрачені гроші. Ще до того, як вдалося додзвонитися на гарячу лінію (з 3 зазначених на квитку номерів відповіли тільки по одному), гроші повернули на картку. Але зарахувались вони тільки через три дні. Тобто фактично щоб купити квиток довелося знову витрачати ті ж 330 грн. Якщо їхати відразу сім'єю і потрапити в таку ситуацію, замороженими на 3-4 дні можуть виявитися 1 -1,5 тис. грн.

На цей ж вечір вдалося знайти інший автобус від Busfor. Ні на сайті, ні в квитку марку автомобіля не вказали. При цьому перевізник пообіцяв машину VIP-класу, приїхав такий же тісний Mersedes Benz (звичайна маршрутка). Єдина різниця - "типовий" салон без додаткових сидінь. Однак водій знайшов вихід із ситуації. Двоє юнаків не встигли купити квитки, і водій погодився впустити їх в машину за 400 грн з людини. Він дістав два розкладних табурета і поставив їх прямо між сидіннями четвертим рядом.

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Тим, кому дісталися сусіди без квитків, не пощастило. Вузький прохід не розрахований на ще одного пасажира, тому всю ніч по дорозі в Одесу їм довелося упиратися ліктями один в одного. До слова, згідно закону України "Про автомобільний транспорт", якщо авто перевозить пасажирів між містами, кожному повинні надати сидіння. При цьому кількість сидячих місць строго обмежена характеристиками авто. Встановлювати додаткові сидіння, порушуючи норми, заборонено.

Ні кондиціонера, ні місткого багажного відсіку в автомобілі не виявилося. Хоча в тому ж законі про міжміські перевезеннях сказано, що водій зобов'язаний прийняти багаж і доставити його в цілісності й схоронності. Більш того, кожен пасажир має право перевести одну дитину дошкільного віку (до 7 років) без надання окремого місця. Але в таких маршрутках фізично немає можливості вмістити на руках навіть ручну поклажу.

"Згідно із законом перевізники укладають угоди з місцевими органами виконавчої влади. Якщо вам здалося, що ваші права як пасажира ущемлені, ви можете звернутися зі скаргою і в облдержадміністрацію (там вже перенаправляють лист в потрібний департамент), і до самого перевізника.

До слова, в Blablacar заявили: комерційні перевезення на їхньому сайті заборонені. У компанії радять у разі, якщо замість попутника приїхала маршрутка, звертатися в службу підтримки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, як українців дурять в OLX.