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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

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В Україні активно рекламують "швидкі гроші" до зарплати. Зірки виступають у роликах по телебаченню, закликаючи "отримати реальні бабосики", а в медіа з'являються матеріали, що описують неймовірні переваги таких кредитів.

При цьому ні на сайті організації, ні тим більше у рекламних матеріалах немає жодного слова про величезні відсотки. Якщо банки видають споживчі кредити під 30-50% річних і при цьому зобов'язані зазначати реальні умови договору, Манівео дає в борг під 280-500% річних, і дізнатися про це можна тільки після оформлення заявки.

OBOZREVATEL з'ясував, як українці опиняються у "пастці" швидких позик і скільки насправді коштують розрекламовані "бабосики".

Борг росте як на дріжджах

"За допомогою кредитного калькулятора на головній сторінці сайту необхідно вибрати суму і термін кредитування, після чого натиснути кнопку "Отримати кредит", — йдеться на сайті Манівео. Вводимо у калькуляторі максимальну суму боргу і максимальний термін — п'ять тисяч гривень терміном на 30 днів. Калькулятор показує результат: заплатити потрібно 5015 грн, а розмір переплати становить всього лише 15 грн! Здавалося б, неймовірно вигідні умови.

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

Однак, якщо уважніше придивитися до калькулятору, виявляється, що 15 грн треба буде заплатити за умови, що ви по акції берете перший кредит і на певну суму. Тобто калькулятор відображає інформацію лише за акційними умовами.

Скільки насправді коштуватиме ваш борг, дізнатися вкрай складно. Договору з повними умовами на сайті немає, реальна відсоткова ставка не зазначається. "Всі умови отримання грошової позики на карту прозорі... Ви зможете прочитати його (договір. — Ред.) у повному обсязі перед тим, як кошти надійдуть на ваш картковий рахунок", — йдеться на сайті Манівео.

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

Що цікаво, щоб почати оформлювати кредит, у формі треба зазначити, що ви вже ознайомилися з правилами та умовами позики. Утворюється замкнене коло: щоб оформити кредит, ви маєте офіційно підтвердити, що з умовами вже ознайомлені, але щоб подивитися ці умови, треба спершу погодитися із зазначеним твердженням.

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OBOZREVATEL ознайомився з постановами і рішеннями суду з суперечок, в яких брала участь компанія Манівео. Всього у реєстрі — понад 1200 таких документів! Якщо вірити позовним заявам, річна ставка з кредиту становить до 569,4%. Тобто якщо взяти 5 тис. грн на місяць, то, згідно із даними з реєстру судових рішень, повернути доведеться не 5015, а понад 7 тис. грн.

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

Манівео

"Позичальник платить фінансовій установі відсотки з розрахунку 569,40% річних. Позивач вважає, що при укладенні кредитного договору між сторонами порушено право позивача як споживача, оскільки кредитний договір не відповідає вимогам Закону України "Про захист прав споживачів", — йдеться в одному з численних позовів проти Манівео. Що цікаво, більшість судових розглядів завершилися на користь компанії.

Не заплатив — до суду і дзвінки родичам

"Виграти у Moneyveo суд за простроченою заборгованістю практично неможливо... Ні юристи, ні адвокати не допоможуть боржникові уникнути відповідальності. Єдине, що в їхніх силах, — трохи потягнути час у судах", — стверджують в компанії.

І якщо спиратися на судову практику, у Манівео не брешуть виграти у них суд вкрай важко. А ось вони відсуджують у клієнтів, які брали у борг кілька тисяч гривень, суми, які багаторазово перевищують борг.

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

Наприклад, кілька місяців тому суд задовольнив позов компанії і з клієнта, який брав у борг 7 тис. грн, стягнув 20,3 тис. грн. І чим довше не платити, тим більше буде борг. Як заявляють у самій компанії, згідно з умовами договору судиться з боржником компанія може вже через 4 дні прострочення. Підтверджуючи, що ви ознайомлені з договором, ви даєте компанії право дзвонити вашим родичам, колегам, передати ваш борг колекторам.

На що даєте згоду, оформляючи кредит Манівео:

  • ваші дані потрапляють у розпорядження компанії на 5 років;

  • якщо ви змінили номер телефону або змінилася будь-яка інформація — зобов'язані за 3 дні попередити Манівео;

  • ваш борг можуть продати колекторам;

  • компанія може звертатися по інформацію про вас до родичів, колег, друзів.

Скандали навколо компанії та шахрайські схеми

Кілька місяців тому в мережах з'явилися десятки повідомлень українців про те, що шахраї оформили на них кредити у Манівео. Мовляв, інформація про них була розміщена в документах на порталі державних закупівлях (Prozorro). Манівео не проводила належної перевірки, гроші видавали на чужі імена, а вимагали їх з тих, чиї документи використовували.

Схема викликала резонанс у соцмережах, на нього зокрема відгукнулася і заступник голови НБУ Катерина Рожкова. "Це жахливе шахрайство. Я не знаю, як ми зможемо в цій ситуації допомогти, оскільки Національний банк не регулює фінансові компанії. Але все ж ми спробуємо щось зробити", — написала представниця регулятора у соцмережах.

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У самій компанії OBOZREVATEL підтвердили: дійсно, шахраї на чужі документи набрали у них кредити, а коли вони починають їх вимагати з реальних власників паспортів, українці дізнаються, що стали жертвою схеми. Щоправда, в компанії звинувачують в усьому Prozorro. Нібито на сайті відкритих торгів будь-хто охочий може скачати документи учасників торгів. А серед них — і паспорти.

Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

Свою вину в Манівео не визнали. Гроші видавали без належної перевірки, але винні або постраждалі, або система держзакупівель. Після гучного скандалу у Манівео організували прес-конференцію і розмістили рекламні матеріали в десятках різних ЗМІ. Причому клієнтів не поменшало. Судячи зі звітності, в минулому році чистий прибуток компанії виріс майже у 30 разів!

Читайте всі новини по темі "шахрайство в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
кредитшахраї
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Коментарі
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в гостях Гость
в гостях Гость
Статья смахивает больше на гребаную рекламу.... Черный ПИАР чистой воды!!!
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Токмак Катя
Токмак Катя
Ну про такие проценты все в курсе... это не Америку открыли...и это не только манивео касается! На vipcredit.in.ua целый арсенал подобных компаний.
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в гостях Гость
в гостях Гость
Токмак Катя, честно говоря я хреново отношусь ко всяким рассрочкам на товар и кредитам... но пару раз приходилось обращаться. Кредиты были на небольшие суммы, поэтому все обошлось нормально и диких процентов не ощутил. А на том сайте реально много контор... афигеть
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ttt ta
ttt ta
Тем временем в Мордоре: Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будет ограничиваться поэтапно. Так, если кредит выдали после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — в полтора раза. Кроме того, процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5 процента в день, с июля 2019-го — одного процента. В свою очередь, полная стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019-го не может превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита в процентах годовых.
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