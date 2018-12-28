Кредити під 500%: українці масово стають жертвами пастки Манівео

В Україні активно рекламують "швидкі гроші" до зарплати. Зірки виступають у роликах по телебаченню, закликаючи "отримати реальні бабосики", а в медіа з'являються матеріали, що описують неймовірні переваги таких кредитів.

При цьому ні на сайті організації, ні тим більше у рекламних матеріалах немає жодного слова про величезні відсотки. Якщо банки видають споживчі кредити під 30-50% річних і при цьому зобов'язані зазначати реальні умови договору, Манівео дає в борг під 280-500% річних, і дізнатися про це можна тільки після оформлення заявки.

OBOZREVATEL з'ясував, як українці опиняються у "пастці" швидких позик і скільки насправді коштують розрекламовані "бабосики".

Борг росте як на дріжджах

"За допомогою кредитного калькулятора на головній сторінці сайту необхідно вибрати суму і термін кредитування, після чого натиснути кнопку "Отримати кредит", — йдеться на сайті Манівео. Вводимо у калькуляторі максимальну суму боргу і максимальний термін — п'ять тисяч гривень терміном на 30 днів. Калькулятор показує результат: заплатити потрібно 5015 грн, а розмір переплати становить всього лише 15 грн! Здавалося б, неймовірно вигідні умови.

Однак, якщо уважніше придивитися до калькулятору, виявляється, що 15 грн треба буде заплатити за умови, що ви по акції берете перший кредит і на певну суму. Тобто калькулятор відображає інформацію лише за акційними умовами.

Скільки насправді коштуватиме ваш борг, дізнатися вкрай складно. Договору з повними умовами на сайті немає, реальна відсоткова ставка не зазначається. "Всі умови отримання грошової позики на карту прозорі... Ви зможете прочитати його (договір. — Ред.) у повному обсязі перед тим, як кошти надійдуть на ваш картковий рахунок", — йдеться на сайті Манівео.

Що цікаво, щоб почати оформлювати кредит, у формі треба зазначити, що ви вже ознайомилися з правилами та умовами позики. Утворюється замкнене коло: щоб оформити кредит, ви маєте офіційно підтвердити, що з умовами вже ознайомлені, але щоб подивитися ці умови, треба спершу погодитися із зазначеним твердженням.

OBOZREVATEL ознайомився з постановами і рішеннями суду з суперечок, в яких брала участь компанія Манівео. Всього у реєстрі — понад 1200 таких документів! Якщо вірити позовним заявам, річна ставка з кредиту становить до 569,4%. Тобто якщо взяти 5 тис. грн на місяць, то, згідно із даними з реєстру судових рішень, повернути доведеться не 5015, а понад 7 тис. грн.

Манівео

"Позичальник платить фінансовій установі відсотки з розрахунку 569,40% річних. Позивач вважає, що при укладенні кредитного договору між сторонами порушено право позивача як споживача, оскільки кредитний договір не відповідає вимогам Закону України "Про захист прав споживачів", — йдеться в одному з численних позовів проти Манівео. Що цікаво, більшість судових розглядів завершилися на користь компанії.

Не заплатив — до суду і дзвінки родичам

"Виграти у Moneyveo суд за простроченою заборгованістю практично неможливо... Ні юристи, ні адвокати не допоможуть боржникові уникнути відповідальності. Єдине, що в їхніх силах, — трохи потягнути час у судах", — стверджують в компанії.

І якщо спиратися на судову практику, у Манівео не брешуть — виграти у них суд вкрай важко. А ось вони відсуджують у клієнтів, які брали у борг кілька тисяч гривень, суми, які багаторазово перевищують борг.

Наприклад, кілька місяців тому суд задовольнив позов компанії і з клієнта, який брав у борг 7 тис. грн, стягнув 20,3 тис. грн. І чим довше не платити, тим більше буде борг. Як заявляють у самій компанії, згідно з умовами договору судиться з боржником компанія може вже через 4 дні прострочення. Підтверджуючи, що ви ознайомлені з договором, ви даєте компанії право дзвонити вашим родичам, колегам, передати ваш борг колекторам.

На що даєте згоду, оформляючи кредит Манівео:

ваші дані потрапляють у розпорядження компанії на 5 років;

якщо ви змінили номер телефону або змінилася будь-яка інформація — зобов'язані за 3 дні попередити Манівео;

ваш борг можуть продати колекторам;

компанія може звертатися по інформацію про вас до родичів, колег, друзів.

Скандали навколо компанії та шахрайські схеми

Кілька місяців тому в мережах з'явилися десятки повідомлень українців про те, що шахраї оформили на них кредити у Манівео. Мовляв, інформація про них була розміщена в документах на порталі державних закупівлях (Prozorro). Манівео не проводила належної перевірки, гроші видавали на чужі імена, а вимагали їх з тих, чиї документи використовували.

Схема викликала резонанс у соцмережах, на нього зокрема відгукнулася і заступник голови НБУ Катерина Рожкова. "Це жахливе шахрайство. Я не знаю, як ми зможемо в цій ситуації допомогти, оскільки Національний банк не регулює фінансові компанії. Але все ж ми спробуємо щось зробити", — написала представниця регулятора у соцмережах.

У самій компанії OBOZREVATEL підтвердили: дійсно, шахраї на чужі документи набрали у них кредити, а коли вони починають їх вимагати з реальних власників паспортів, українці дізнаються, що стали жертвою схеми. Щоправда, в компанії звинувачують в усьому Prozorro. Нібито на сайті відкритих торгів будь-хто охочий може скачати документи учасників торгів. А серед них — і паспорти.

Свою вину в Манівео не визнали. Гроші видавали без належної перевірки, але винні або постраждалі, або система держзакупівель. Після гучного скандалу у Манівео організували прес-конференцію і розмістили рекламні матеріали в десятках різних ЗМІ. Причому клієнтів не поменшало. Судячи зі звітності, в минулому році чистий прибуток компанії виріс майже у 30 разів!