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Шлюб за добу і паспорт із комфортом: як держава наживається на українцях

22.4тЧитати новину російською

В Україні державні підприємства з надання адміністративних послуг розгорнули широку комерційну діяльність. Громадянам замість безкоштовних послуг надають все те саме, але "з комфортом" і за великі гроші.

Як сказано у матеріалі "Економічної правди", найбільш прибутковим серед них є сервіс Державної міграційної служби "Документ". Найпопулярнішою його послугою є "швидке, комфортне і сучасне" оформлення закордонного паспорта.

Різниця за вартістю послуги у "Документі" і територіальному відділенні Державної міграційної служби становить 400 грн. Незважаючи на це, як виявилося, українці готові платити більше за "комфортні умови" отримання паспорта.

"В Україні легалізовано паразитуючу структуру - ТОВ "Документ". Хоча закон "Про адміністративні послуги" забороняє брати додаткові кошти, це ДП при оформленні закордонного паспорта бере ці 400 грн за консультацію", - пояснив заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.

Видання зазначає, що за зароблені на паспортах гроші "Документ" зробив хороший сайт, зайнявся рекламою своїх послуг на біг-бордах і навіть створив послугу виїзного оформлення закордонного паспорта.

ЦНАП

Тимощук пояснив, що оскільки паспортні послуги одні з найпопулярніших в Україні, то політика держави полягала в тому, щоб надавати їх через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на місцях.

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Через нестачу відповідного обладнання в містах поки на паспортах заробляють лише ДМС і "Документ", а про реальну децентралізацію паспортних послуг тепер уже ніхто не згадує.

"Окремо в історії про адміністративну реформу стоїть "прозорий" офіс "Готово" на столичному Печерську. Відвідувачі можуть випити там кави, на вході у спекотну погоду працюють пульверизатори. На сайті "Готово" зазначено, що в одному приміщенні можна отримати до 200 видів послуг. Найбільш популярні - паспортні. Надає їх у приміщенні "Готово" те саме державне підприємство "Документ", що належить Державній міграційній службі. Фактично "Готово" здає в оренду частину свого красивого приміщення", - сказано у матеріалі.

Незважаючи на те, що для роботи "Готово" з бюджету Київської області виділили 22 млн грн, знайти фінансовий звіт їхньої діяльності не вийшло: на запит видання не відповіли ні в "Готово", ні в Держаудиторській службі. Проте у 2016 році, за інформацією Youcontrol, чистий збиток підприємства склав 2,5 млн грн.

Але вже за словами ініціатора проекту Лева Парцхаладзе, з вересня 2016 року підприємство вийшло на самоокупність. Всі доходи нібито надходитимуть до обласного бюджету, хоча фінансовий звіт за 2016 рік говорить інше.

"За його словами, за останній рік документ-сервіс "Готово" надав близько 20 тис. послуг, з них 60% - жителям Київської області. Перевірити ці цифри не вдалося. Прозорий офіс побудували за рекордний термін - за квітень-липень 2016 року. Однак за 22 млн грн з обласного бюджету можна було обладнати десять ЦНАП в області. Наприклад, в Обухові, Сквирі або в ОТГ Київської області", - зазначає видання.

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При цьому на відміну від ЦНАП, "Готово" не надає жодних "соціальних" послуг: житлових субсидій, державної допомоги, довідок про внутрішньо переміщених осіб.

Варто зазначити, що "Документ", "Готово" та інші державні підприємства де-факто є комерційними структурами, але Мінфін і Мінекономіки не поспішають регулювати вартість їхніх послуг. Наприклад, згідно з Декретом про держмито, вартість реєстрації шлюбу становить 85 коп., проте "Готово" при наданні послуги "шлюб за добу" вимагає мінімум 5 тис. грн.

Видання зазначає, що охочих заробити на адміністративних послугах в Україні багато. Серед них - МВС із ДП "Інформ-ресурс", Державна міграційна служба з ДП "Документ", Держгеокадастр.

Наприклад "Інформ-ресурс" заробляє на довідках про несудимість. Хоча відповідно до законодавства про адміністративні послуги вона безкоштовна і її навіть можна замовити онлайн, державне підприємство пропонує прискорити процедуру за 500 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що по всій території України більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного паспорта.

Місце
Україна
Об'єкт
Державна міграційна служба України
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Общемировая практика, хочешь быстрее какую либо услугу, палати больше.
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Серп
Серп
Halenko Mykola, в точку сказано.. Создаются искусственные трудности максимально усложнив процедуру бесплатного и льготного обслуживания,принуждают обратиться к посредникам,от которых кормится вся цепочка чиновников.Это и есть коррупция!
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
Понеслось. Перед выборами много чего полезного узнаешь ... шел 30 год шоу ”Борьба с коррупцией”
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Yatkevych Valentyna
Yatkevych Valentyna
Лоханин Василий, в точку сказано..
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