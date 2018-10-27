МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Паливна криза в Німеччині: уряд пішов на крайні заходи

5.9тЧитати матеріал російською

Німеччина змушена почати використовувати стратегічні запаси пального через падіння рівня води в Рейні.

Так, ідеться про запаси бензину, авіаційного та дизельного палива для того, щоб допомогти деяким регіонам, передає DW.

За словами прес-секретаря Мінекономіки, такий крок допоможе уникнути "тривалої кризи". Брак пального через неможливість доставляти його по Рейну загрожує Кельну, а також землям Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг і Гессен.

Новини
"Бардак": в аеропорту Німеччини поліція влаштувала перевірку пасажирів

Крім того, скорочення кількості пального може вплинути на функціонування міжнародного аеропорту у Франкфурті.

Подібне рішення про відкриття резервів приймається в Німеччині четвертий раз за останні 40 років.

Через потепління рівень води в Рейні впав до 73 сантиметра, що є історичним мінімумом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині активізували будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
я думаю, пришло время вести из РФ в Гермонию НЕФТЕПРОВОД!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги