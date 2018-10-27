Паливна криза в Німеччині: уряд пішов на крайні заходи

Німеччина змушена почати використовувати стратегічні запаси пального через падіння рівня води в Рейні.

Так, ідеться про запаси бензину, авіаційного та дизельного палива для того, щоб допомогти деяким регіонам, передає DW.

За словами прес-секретаря Мінекономіки, такий крок допоможе уникнути "тривалої кризи". Брак пального через неможливість доставляти його по Рейну загрожує Кельну, а також землям Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг і Гессен.

Крім того, скорочення кількості пального може вплинути на функціонування міжнародного аеропорту у Франкфурті.

Подібне рішення про відкриття резервів приймається в Німеччині четвертий раз за останні 40 років.

Через потепління рівень води в Рейні впав до 73 сантиметра, що є історичним мінімумом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині активізували будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".