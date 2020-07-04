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Пальчевський закликав владу збільшити купівельну спроможність українців

Катерина Іванова
Економіка
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Пальчевський закликав владу збільшити купівельну спроможність українців

Купівельна спроможність українців. Зік

Українська влада повинна збільшити купівельну спроможність народу, адже це головний маркер економіки будь-якої держави.

Про це в ефірі передачі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер політичної сили "Перемога" Андрій Пальчевський. За його словами, люди повинні розуміти, що у них є накопичення, які можна витрачати.

"Політики весь час говорять про ВВП і інші показники. Але для мене найважливіший – це купівельна спроможність українців. Люди повинні отримувати зарплати і витрачати їх, тоді і економіка запрацює. Влада має збільшити купівельну спроможність українців", – впевнений він.

Окрім того, Пальчевський розкритикував те, яким чином сьогодні український уряд розпоряджається грошима платників податків.

"Держава збирає гроші у народу, наповнює бюджет, передає своїм людям. Через повернення ПДВ, скасування мит і так далі. Ми дійшли до того, що чиновники будуть давати громадянам тільки на оплату тарифів і трохи на їжу, щоб заплатили в наступному місяці", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнесмен Андрій Пальчевський почав формувати власну політичну силу і заявив, що нова влада не виправдала покладених на неї надій.

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