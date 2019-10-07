Падіння Ан-12 під Львовом: компанія поплатилася за "жадібність"

Державна авіаційна служба припинила дію сертифіката на експлуатацію літаків авіакомпанії "Україна Аероальянс", що означає повну заборону на польоти.
Про це повідомляє пресцентр Державної аерослужби України. Відповідний наказ датований 4 жовтня.
Місце падіння Ан-12 під Львовом
aeroin.net
"Наказом Державної авіаційної служби України від 4 жовтня 2019 року №1334 припинено з 00:00 хвилин (UTC) 5 жовтня 2019 року дію Сертифікату експлуатанта приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Україна Аероальянс" №UK 023", – йдеться у тексті постанови відомства.
У наказі також зазначається, що його ухвалення засноване на рішенні постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування та підтримання льотної придатності, розробників і виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Під Львовом вранці 4 жовтня здійснив аварійну посадку літак Ан-12, на борту якого перебували вісім осіб: з них 7 членів екіпажу і одна людина, що супроводжувала вантаж. Ан-12 був знайдений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
Згідно з останніми даними, в катастрофі загинули п'ятеро осіб. У мережі опублікували фото і відео з місця НП.
Частини тіл померлих розкидало по колгоспних садах, а тих, хто вижив, заблокувало у лайнері.
Транспортний літак Ан-12 належить авіакомпанії "Україна Аероальянс" і був в експлуатації більш ніж 50 років.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Авіакатастрофа під Львовом" на сайті "OBOZREVATEL".