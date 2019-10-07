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7 жовтня • оновлено в 18:02
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Падіння Ан-12 під Львовом: компанія поплатилася за "жадібність"

8.2т Читати матеріал російською

Державна авіаційна служба припинила дію сертифіката на експлуатацію літаків авіакомпанії "Україна Аероальянс", що означає повну заборону на польоти.

Про це повідомляє пресцентр Державної аерослужби України. Відповідний наказ датований 4 жовтня.

Місце падіння Ан-12 під Львовом

Місце падіння Ан-12 під Львовом

aeroin.net

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"Наказом Державної авіаційної служби України від 4 жовтня 2019 року №1334 припинено з 00:00 хвилин (UTC) 5 жовтня 2019 року дію Сертифікату експлуатанта приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "Україна Аероальянс" №UK 023", – йдеться у тексті постанови відомства.

У наказі також зазначається, що його ухвалення засноване на рішенні постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування та підтримання льотної придатності, розробників і виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авіакатастрофа під Львовом
Місце
Україна Львів
Теги
Авіакатастрофа Державіаслужба України
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