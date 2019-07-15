"Падають шматки бетону": блогер показав стан житлових будинків у "ДНР"

В окупованому Дебальцевому на Донеччині з міжпанельних швів у висотках падає каміння і шматки бетону. Так відбувається через те, що бойовики "ДНР" не займаються ремонтами будинків.

На стан житлового фонду в окупованому Дебальцевому звернув увагу блогер Aleks Afonin.

На своїй сторінці у Twiter блогер опублікував фотографії потрісканих стін та шматків бетону, що вивалюються з них. Ці знімки 12 липня 2019 року місцеві жителі виклали у групі "Дебальцеве ДНР".

"Навіть не хочеться вже нічого писати з цього приводу. І так всі і все бачать. Просто залишу це тут", – написав у коментарі до свого посту Aleks Afonin.

Жителі Дебальцевого попереджають одне одного про небезпеку і просять берегти дітей.

Будинки в "ДНР" twitter.com/ya_kak_apelsin

"Прошу бути обережними, особливо дітям! В будинку по вул. Пушкіна, 6-а періодично випадають міжплиткові шви (падають шматки бетону). Обвал трапився з 5 поверху", – пише місцева жителька Олена Неговєлова.

Її слова підтверджує інша жінка: "У нас у дворі на Східному таке саме. Ще й з козирка падають шматки, просто біля входу до під'їзду".

Нагадаємо, бойовики за підтримки російських "іхтамнєтов" захопили Дебальцеве на початку 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі підконтрольних бойовикам територій відверто розповідають про реалії окупації – високі ціни, невиплату зарплат і побори на блокпостах.

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