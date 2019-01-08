''Оцініть глибину діри'': окупанти ''ДНР'' похвалилися досягненням ''русского міра''

На окупованій частині Донбасу в так званій "ДНР" похвалилися рекордною кількістю грошових переказів на 23 млн рублів.

Як пояснив блогер Денис Казанський у Twitter, така сума є просто смішною для банківського сектора.

"У "Центробанку ДНР" (єдиній подобі банку на цій території) хваляться, що за рік здійснили грошових переказів аж на 23 млн рублів. Вдумайтеся у цю цифру і оцініть глибину діри, в яку вкинули Донбас "захисники", — написав він.

У Центробанку ДНР (єдиному подобі банку на цій території) хваляться, що за рік здійснили грошові перекази аж на 23 млн рублів. Вдумайтеся в цю цифру і оціните глибину дірки, в яку вкинули Донбас "захисники" pic.twitter.com/pHGEobuq4w - Денис Казанський (@den_kazansky) 7 січня 2019 р

Багато у коментарях іронічно відреагували на новину: "Хтось просто купив квартиру в Москві", "Це 300 тис. зелені?! Чималі оббіги. Ось вони, плоди суверенітету, Азаров (прем'єр-міністр України часів Януковича. — Ред.) би плакав від щастя", "63 тис. рублів у день на 1,5 млн. клієнтів? Міць", "І це Донецьк, годувальник України!! За рік аж 23 млн руб.!!! Боже мій, хіба воно того варте???".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці окупованої Макіївки Донецької області обурилися бездіяльністю бойовиків, які не змогли забезпечити найпростіше — прибирання снігу.