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''Оцініть глибину діри'': окупанти ''ДНР'' похвалилися досягненням ''русского міра''

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На окупованій частині Донбасу в так званій "ДНР" похвалилися рекордною кількістю грошових переказів на 23 млн рублів.

Як пояснив блогер Денис Казанський у Twitter, така сума є просто смішною для банківського сектора.

"У "Центробанку ДНР" (єдиній подобі банку на цій території) хваляться, що за рік здійснили грошових переказів аж на 23 млн рублів. Вдумайтеся у цю цифру і оцініть глибину діри, в яку вкинули Донбас "захисники", — написав він.

Багато у коментарях іронічно відреагували на новину: "Хтось просто купив квартиру в Москві", "Це 300 тис. зелені?! Чималі оббіги. Ось вони, плоди суверенітету, Азаров (прем'єр-міністр України часів Януковича. — Ред.) би плакав від щастя", "63 тис. рублів у день на 1,5 млн. клієнтів? Міць", "І це Донецьк, годувальник України!! За рік аж 23 млн руб.!!! Боже мій, хіба воно того варте???".

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''Оцініть глибину діри'': окупанти ''ДНР'' похвалилися досягненням ''русского міра''
''Оцініть глибину діри'': окупанти ''ДНР'' похвалилися досягненням ''русского міра''
''Оцініть глибину діри'': окупанти ''ДНР'' похвалилися досягненням ''русского міра''
''Оцініть глибину діри'': окупанти ''ДНР'' похвалилися досягненням ''русского міра''

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканці окупованої Макіївки Донецької області обурилися бездіяльністю бойовиків, які не змогли забезпечити найпростіше — прибирання снігу.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНРбанк
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