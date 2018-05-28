Отруїть Європу: Польща різко виступила проти "Північного потоку-2"

Проект газопроводу "Північний потік-2" може стати новою російською гібридною зброєю, націленою проти Євросоюзу і НАТО.

Дану заяву на Парламентській асамблеї НАТО зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій, передає wPolityce.

"Північний потік 2" представляє собою загрозу для енергетичної безпеки та єдності Європи. Це нове гібридне зброю, яке орієнтоване на ЄС і НАТО", - сказав він.

За його словами, проект є "отруйною пігулкою" для європейської безпеки.

Моравецкій підкреслив, що попередній газопровід "Північний потік" дозволив РФ накопичити кошти для агресії проти України і Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дипломат вказав геополітичний підтекст "Північного потоку-2".