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Буде прибуток від "Кварталу": друг Зеленського зробив сенсаційну заяву

2.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, крім державної зарплати, також отримуватиме дохід від продуктів студії "Квартал 95", які продають за кордон.

Таку заяву зробив один із засновників компанії Борис Шефір в інтерв'ю "Детектор Медіа". За його словами, із Зеленським уже домовилися про те, що він буде отримувати зарплату тільки за основним місцем роботи — як президент. Однак від роялті він відмовлятися не став.

"Увесь прибуток від продукту, який ми виробляємо, буде порівну розділено між нами. Цей процес вимагає доопрацювання. Грубо кажучи, він отримує дохід у вигляді роялті від продажу бібліотеки за тими фільмами, які купують у всьому світі. Зарплата президента становить приблизно 30 тисяч гривень, по-моєму. Володя — забезпечена людина, він цього не приховував, показав свою декларацію. Але відмовлятися від роялті за продукти, які були створені за 15 років "Кварталу", він не буде", — підсумував Шефір.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра. Зазначимо, що Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він — продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників та авторів "Студії Квартал-95".

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийБорис Шефір
Місце
Україна
Теги
95 Кварталзарплата
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nic nic_
nic nic_
Он не Пороха гнобил,а на публику играл,за одно ее же развращая.Теперь можно внимательно ,что трудно без позыва на рвоту,просмотреть "программные"работы 95 и клипы:там где ругали власть надуманно или за дело,следует ждать более вонючего.Например,обвинение в коэффициенте 82 или просьбы о помощи у Меркель и дерибан оной.Оборонпрому капец.А уж бизнес на крови.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А как Пороха гнобил... Новое лицо со старыми замашками.
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