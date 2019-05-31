Буде прибуток від "Кварталу": друг Зеленського зробив сенсаційну заяву

Президент України Володимир Зеленський, крім державної зарплати, також отримуватиме дохід від продуктів студії "Квартал 95", які продають за кордон.

Таку заяву зробив один із засновників компанії Борис Шефір в інтерв'ю "Детектор Медіа". За його словами, із Зеленським уже домовилися про те, що він буде отримувати зарплату тільки за основним місцем роботи — як президент. Однак від роялті він відмовлятися не став.

"Увесь прибуток від продукту, який ми виробляємо, буде порівну розділено між нами. Цей процес вимагає доопрацювання. Грубо кажучи, він отримує дохід у вигляді роялті від продажу бібліотеки за тими фільмами, які купують у всьому світі. Зарплата президента становить приблизно 30 тисяч гривень, по-моєму. Володя — забезпечена людина, він цього не приховував, показав свою декларацію. Але відмовлятися від роялті за продукти, які були створені за 15 років "Кварталу", він не буде", — підсумував Шефір.

Володимир Зеленський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра. Зазначимо, що Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він — продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників та авторів "Студії Квартал-95".

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили про наявність у Зеленського активів, пов'язаних із кіновиробництвом на території країни-агресора.

Зеленський же у коментарі журналістам заявив, що інформація про роботу його підприємств у Росії — це неправда. "Я з ними не працюю. Успіхів вам", — сказав він.

Пізніше з'ясувалося, що Зеленський отримує кошти з Росії тільки у вигляді роялті (ліцензійної винагороди за використання авторських прав).

24 січня Зеленський заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, що володіє компанією "Грін Філмс", яка знімає фільми на території Росії.

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