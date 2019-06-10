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"Ошуканих туристів поменшає": трьох українських туроператорів позбавили ліцензій

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В Україні анулювали ліцензії трьох туроператорів — "Гарячі тури", "Лакі тур", "Діоніс-Прага".

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук. Він зазначив, що причиною став той факт, що туроператори ігнорували затверджені урядом умови.

"Що це означає? Що в Україні стане менше на декілька тисяч ошуканих туристів. Департамент туризму і курортів Міністерства економічного розвитку й торгівлі України провів 13 перевірок, три з яких позапланові. За їхніми результатами, виявилося, що тільки чотири туроператори сумлінно виконують встановлені Ліцензійні умови", — йдеться в повідомленні.

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За результатами перевірки було встановлено, що у випадку ще семи операторів умови виконуються частково. Компанії отримали від Департаменту припис про усунення порушень.

"Переважно вони стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу в сфері туризму, ненадання статистичних звітів, відсутність оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня за результатами комплексної інспекційної перевірки YanAir Airlines Державна авіаційна служба ухвалила рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії. Пізніше в компанії відповіли, яких вжили заходів.

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Місце
Україна
Теги
відпусткатуроператор
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