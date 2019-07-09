"Ось побудують міст!" Блогер висміяла колосальні проблеми з водою у Криму

У Криму окупаційна влада в населених пунктах біля Керчі дає воду за графіком тричі на тиждень.

"А то й рідше. І нічого, якось же виживають, пристосувалися. Ну що можу сказати, запасайтеся водою", — цитує місцеву жительку Лілю Вовк блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Керч. Ось побудують міст", — іронізує вона.

Окупаційна влада в населених пунктах біля Керчі дає воду за графіком тричі на тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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