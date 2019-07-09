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"Ось побудують міст!" Блогер висміяла колосальні проблеми з водою у Криму

11.4тЧитати матеріал російською

У Криму окупаційна влада в населених пунктах біля Керчі дає воду за графіком тричі на тиждень.

"А то й рідше. І нічого, якось же виживають, пристосувалися. Ну що можу сказати, запасайтеся водою", — цитує місцеву жительку Лілю Вовк блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Керч. Ось побудують міст", — іронізує вона.

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Окупаційна влада в населених пунктах біля Керчі дає воду за графіком тричі на тиждень

Окупаційна влада в населених пунктах біля Керчі дає воду за графіком тричі на тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Выдать желаемое за действительное, а потом самому в это поверить - это психическое расстройство.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ничего не могу сказать про Керчь или другие районы Русского Крыма, но только вчера вернулся из Мисхора. На ЮБК с водой, как питьевой так и технической, НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, хоть залейся!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Вранье,,,как и всегда
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