Як зняти квартиру дешево і безпечно: поради українцям

Українцям, які хочуть орендувати житло, потрібно ретельно перевіряти документи на квартиру, детально прописувати договір і робити фотокопії.

Що потрібно знати при оренді житла, як заощадити і не потрапити на гачок шахраїв, розповів в ефірі ObozTV експерт з питань нерухомості Володимир Романов.

Як повідомив експерт, ціни на оренду житла зазвичай тримаються на стабільному рівні до другої половини липня-початку серпня. Потім починається сезон оренди і ціни виростають мінімум на 10%.

Романов запропонував метод економії на оренді: "Можна на початку-середині весни квартиру орендувати, укласти договір на рік, зробити велику передоплату. У мене знайомий трохи поторгувався, сказав – я готовий знімати мінімум три роки, можу в доларах дати передоплату за рік, але я хочу для себе мінус 50 доларів за місяць. Орендодавець бачить – людина серйозна, з грошима, солідна. Чом би й ні. І всі сплять спокійно".

За його словами, при оренді можна укладати як нотаріальний договір, так і звичайний двосторонній, де прописані всі умови, контактні дані як орендаря, так і орендодавця.

У договорі оренди ріелтор рекомендував приділити підвищену увагу додатку №1 – акту прийому-передачі: "Коли приймається квартира, перевіряється все, що функціонує. Наступний пункт говорить, що всі прилади, які знаходяться в квартирі, справні і працюють. Якщо потім виникає питання, по цьому пункту власник квартири усуває".

"Так само і по ріелтору – він повинен надати договір про надання послуг. Якщо замовник захоче акт виконаних робіт – ріелтор повинен надати акт, що він надав цю послугу. У замовника це залишається. В разі чого він може сказати – ти мені надав, відповідай за те, що написано у тебе в договорі. Елементарно можна піти в поліцію, написати заяву на цього ріелтора, який надавав цю послугу. Він вже як мінімум задумається – мати справу з поліцією або вирішити це питання", – розповів він.

При перепідписанні договору, у якого сплив термін, Романов порекомендував кликати ріелтора, який брав участь в укладенні договору оренди – "щоб договір був такого самого типу, тому що там можна пункти поміняти, умови поміняти, вартість може змінитися".

У разі найму житла у власника, експерт порадив перевірити правовстановлюючі документи на квартиру.

"Попросіть, щоб вам показали, а в ідеалі – дали копії документів. Потрібно подивитися за реєстрами, якщо в реєстрі цих документів немає, тоді потрібно зробити запит до БТІ, з архівів витягнути документи – чи дійсно цей власник є власником і на підставі чого він є власником. Якщо все збігається – підписуйте договір", – зазначив він.

Ріелтор закликав максимально детально прописувати всі пункти: "Що працює, краник відкривається вліво-вправо, батареї повинні гріти мінімум 50 градусів взимку. Це все треба прописувати, тому що якщо ви все це тільки проговорили вголос, воно юридичної сили не має".

Романов рекомендував особливо обережно ставитися до квартир з заниженою ринковою вартістю оренди.

"Якщо аналогічна квартира від 10 тисяч, а ви бачите за 7-8 тисяч, є питання, чому така низька вартість. Можна зателефонувати, поцікавитися, чи є ця квартира, чи можна подивитися. По ходу розмови буде зрозуміло, чи хочуть вас обдурити. Якщо кажуть – так, така квартира є, але у мене на сьогодні вже 50 переглядів, і якщо ви точно будете її знімати, скиньте мені передоплату на картку... Яка передоплата, за що? За фотографії?" – зазначив він.

"Якщо ви все подивилися, вас все влаштовує, але житло показує один ріелтор, наполягайте на тому, щоб ви бачили власника, бачили правовстановлюючі документи. Аж до того, що коли заходите в квартиру зверніть увагу на номер квартири. Зараз всі реєстри відкриті, можна зайти до нотаріуса, за невеликі гроші попросити, щоб зайшли до реєстру, подивилися цю квартиру... Я теж колись орендував квартиру. Я попросив, щоб мені зробили підтвердження БТІ, прізвище-ім'я-по батькові, номер квартири. З правовстановлюючими документами це співпало", - розповів експерт.

На питання, як уберегтися від ріелторів-шахраїв, Романов відповів: "Ріелтор повинен показати, що у нього є посвідчення, є виписка з єдиного реєстру ФОПів тощо. Фотокопії можна вільно робити. Цього достатньо. Якщо що – заяву в поліцію і у людини будуть проблеми. Точно так само договір з власником квартири, який нібито був підписаний – його потрібно бачити, паспортні дані в договорах записані, можна зробити фотокопії, це теж допускається".

ema.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні більшість покупців житла надають перевагу новобудовам. Крім того, останнім часом все більш популярною стає концепція житлових комплексів "місто в місті".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram