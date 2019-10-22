ОПЗЖ грає проти українських металургів на користь Росії – експерт

Нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" пропонують підвищити рентну ставку на видобуток залізної руди з 8% до 50%. Такий крок знищить українську металургію і зміцнить позиції Росії на металургійному ринку.

Таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі журналістам 24 каналу.

Володимир Фесенко

Фесенко наголошує: пропозиція щодо збільшення ренти на видобуток залізної руди фактично означає вбивство українського металургійного експорту і доводить ситуацію до абсурду. Адже народні депутати України фактично виступають прямими лобістами російських політичних і економічних інтересів.

Водночас політолог переконаний, що ситуація потребує компромісу. Зокрема, шляхом раціональної дискусії з приводу законопроєкту №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві", яким передбачається підвищення ренти на видобуток залізної руди.

"Не можна занадто занижувати рентні ставки на видобуток залізної руди. Бо держбюджет треба наповнювати. Від цього залежать пенсії, рівень зарплат у держсекторі і обороноздатність. Але й до іншої крайності не варто вдаватися. Металургія – одна з головних статей експорту. Треба зберігати її конкурентоспроможність", - підкреслив Фесенко.

Однак політолог застерігає від "перегинання палиці" у прагненні забрати у бізнесу більше. Адже такі намагання призведуть до серйозних проблем. Втім, Фесенко вважає, що в команді президента ризики розуміють, тому займаються пошуком гнучких рішень.

"Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним у порівнянні з іншими провідними країнами, зокрема, з Росією, то ми безнадійно програємо. Треба знайти оптимальні рентні ставки на видобуток руди, думати про державний інтерес, знайти баланс, щоб не було проблем для експортерів. Занадто велике підвищення зіграє в мінус державі", – переконаний Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що законопроєкт 1210, ініційований фракцією "Слуга народу", передбачає різке підвищення ренти на видобуток залізної руди. На переконання експертів, законопроєкт не відповідає чинному Податковому кодексу. А його ухвалення може знищити металургійну галузь. Серед основних ризиків називають ймовірність згортання ділової активності в окремих сегментах народного господарства і економіки в цілому.

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