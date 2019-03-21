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Оприлюднено показники ВВП України в 2018 році

1.3тЧитати матеріал російською

ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Такі дані опублікував у Facebook економіст Володимир Компанієць. Він зазначив, що його прогноз справдився. Приріст реального в 2018 році ВВП склав 3,3%.

ВВП у гривнях за минулий рік складає 3558 млрд грн, написав Компанієць.

ВВП України

ВВП України

Facebook Володимира Компанійця

Новини
Чому наші люди працюють на ВВП інших країн?

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України до кінця 2018 року із 3,5% до 3,3%.

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Особа
Володимир Компанієць
Тег
ВВП
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
вот-это ж..а! теперь надо отдать 40% от 5 млрд. нашим кредиторам просто так, по схеме Яреско!
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andrei andrei
andrei andrei
Надо мне тоже че нить забавное запостить в ФБ😁 А ведь народ верит, наверное.
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