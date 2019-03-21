Оприлюднено показники ВВП України в 2018 році

ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і склав 130,66 млрд доларів США.

Такі дані опублікував у Facebook економіст Володимир Компанієць. Він зазначив, що його прогноз справдився. Приріст реального в 2018 році ВВП склав 3,3%.

ВВП у гривнях за минулий рік складає 3558 млрд грн, написав Компанієць.

ВВП України Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України до кінця 2018 року із 3,5% до 3,3%.

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