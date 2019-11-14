ОПЕК накрутила світові ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 14 листопада, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,75 $/барель, що на 1,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,3% – до 57,52 $/барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,6% до 61,67 $/барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на даних Американського інституту нафти про зниження запасів у США, передає "Інтерфакс".

Істотну підтримку ринку також надали заяви генерального секретаря Організації країн – експортерів нафти Мохаммеда Баркіндо про те, що ОПЕК може різко знизити прогноз видобутку нафти країнами, що не входять в картель.

Організація також бачить можливість для підвищення прогнозу щодо зростання попиту, якщо США і Китай підпишуть попередню торговельну угоду.

"Нас, швидше за все, чекає різкий перегляд видобутку поза ОПЕК у 2020 році, особливо зі сланцевих басейнів у США", – резюмував Баркіндо.

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 14 листопада, виросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дизбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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