ОПЕК+ домовилася про рекордне зниження видобутку нафти

Країни ОПЕК + домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти.

Як передає financialpost з посиланням на джерела в ОПЕК+, видобуток нафти скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

"ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися в неділю скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції, щоб підтримати ціни на нафту в умовах пандемії коронавірусу", – сказано в заяві.

Видобуток нафти буде скорочена протягом травня-червня після компромісу з Мексикою.

Інформацію про домовленості офіційно підтвердили вже влада Кувейту і Казахстану.

Нафтова війна. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти. Мексика знизить видобуток на 100 тисяч барелів на добу, США скоротять свій додатково на 250 тисяч, щоб допомогти Мексиці виконати умови ОПЕК+.

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