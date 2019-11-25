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25 листопада • оновлено в 13:19
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В Україні чотири області залишилися без тепла: названо проблемні регіони

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В Україні станом на понеділок, 25 листопада, на 100% до опалення підключили 20 областей.

Зокрема, підключені Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій, опубліковані у Facebook.

При цьому не підключені об’єкти соціальної та житлової сфер у чотирьох областях.

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У відомстві повідомляють про Запорізьку (соціальна – 99,7%), Кіровоградську (житлова – 93,1%, соціальна – 99,7%), Одеську (житлова – 99,9%) та Полтавську (соціальна – 98,1%) області а також місто Київ (житлова – 99,9%).

Станом на понеділок, 25 листопада, на 100% до опалення підключили 20 областей

Станом на понеділок, 25 листопада, на 100% до опалення підключили 20 областей

Станом на понеділок, 25 листопада, на 100% до опалення підключили 20 областей

Станом на понеділок, 25 листопада, на 100% до опалення підключили 20 областей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон у всіх містах України має розпочатися вчасно.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Любимая шутка селян:"хахаха,маскали,ми замерзли".И правда,жарко.4 обл. без тепла.
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