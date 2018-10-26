Опалювальний сезон-2018: Зубко пояснив, чому тепло увімкнули не всім

В Україні нині 45% житлових будинків уже підключено до опалення. Для решти українців опалювальний сезон поки не почався через недостатньо низьку температуру на вулиці.

З такою заявою виступив віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко в ефірі телеканалу "Прямий". Він також підкреслив, що з початку запуску опалювального сезону вже встигли підключити 60% соціальної інфрастурктури, передає прес-служба міністерства.

"Україна на 100% технічно готова до проходження опалювального сезону. У центрі і на півночі країни він вже почався і, в першу чергу, це стосується соціальної інфраструктури. Південь країни запустився поки на 10-15%, оскільки температурний режим у Херсоні, Миколаєві, Одесі та Запоріжжі набагато вищий, ніж у Києві", — зазначив він.

За словами Зубка, загалом в Україні — понад 15 тисяч шкіл, 18 тисяч дитячих садків і до 2712 лікарень, які вимагають централізованого опалення. У житловому секторі — 82 тис. будинків.

Він також підкреслив, що в 2018 році, у випадках несвоєчасного початку опалювального сезону на місцях, до органів місцевого самоврядування застосовуватимуть жорсткі санкції.

"Ми вже попередили, що в разі несвоєчасного запуску опалення будуть порушуватися кримінальні справи. Ми звертатимемося у прокуратуру щодо випадків службової невідповідності і бездіяльності на місцях", — підсумував Зубко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Спочатку гарячі батареї з'явилися у жителів Києва, Львова, Вінниці та Броварів Київської області.

Зазначимо, що підключення житлових будинків до опалення починається із урахуванням температури повітря, яка повинна опуститися до позначки мінімум +8 градусів і триматися на такому рівні не менше трьох днів.