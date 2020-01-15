Оновлено загальний рейтинг країн світу: яке місце зайняла Україна

U.S.News&World Report разом з університетом Wharton та BAVGROUP оновили загальний рейтинг країн світу, в якому Україна опинилася на 68 місці із 73.
Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Він навів позиції України за окремими напрямками:
Визначено місце України у загальному рейтингу країн світу
Еспресо.TV
умови для розвитку підприємництва – 45 позиція із 73;
туристична привабливість – 46 позиція;
захист прав людина, екологія та дотримання гендерних прав – 49 позиція;
культурний вплив – 56 позиція;
історична спадщина – 51 позиція;
потенціал розвитку – 63 позиція;
легкість ведення бізнесу – 71 позиція;
сила армії – 28 позиція;
якість життя – 71 позиція.
Загальний рейтинг країн світу
Facebook Володимира Компанійця
Загальний рейтинг країн світу
Facebook Володимира Компанійця
Загальний рейтинг країн світу. Україна 68-ма
Facebook Володимира Компанійця
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні склали рейтинг корпоративної стійкості на основі провідних міжнародних практик Sustainable Ukraine. Найвищий рівень "ААА" присвоєно ДП "НАЕК "Енергоатом".
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