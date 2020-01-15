Головна Новини
15 січня • оновлено в 21:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Оновлено загальний рейтинг країн світу: яке місце зайняла Україна

2.7т
Читати матеріал російською

U.S.News&World Report разом з університетом Wharton та BAVGROUP оновили загальний рейтинг країн світу, в якому Україна опинилася на 68 місці із 73.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він навів позиції України за окремими напрямками:

Визначено місце України у загальному рейтингу країн світу

Визначено місце України у загальному рейтингу країн світу

Еспресо.TV

Новини
Дешево й сердито: збірна України потрапила на дно рейтингу Євро-2020

  • умови для розвитку підприємництва – 45 позиція із 73;

  • туристична привабливість – 46 позиція;

  • захист прав людина, екологія та дотримання гендерних прав – 49 позиція;

  • культурний вплив – 56 позиція;

  • історична спадщина – 51 позиція;

  • потенціал розвитку – 63 позиція;

  • легкість ведення бізнесу – 71 позиція;

  • сила армії – 28 позиція;

  • якість життя – 71 позиція.

Загальний рейтинг країн світу

Загальний рейтинг країн світу

Facebook Володимира Компанійця

Загальний рейтинг країн світу

Загальний рейтинг країн світу

Facebook Володимира Компанійця

Загальний рейтинг країн світу. Україна 68-ма

Загальний рейтинг країн світу. Україна 68-ма

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні склали рейтинг корпоративної стійкості на основі провідних міжнародних практик Sustainable Ukraine. Найвищий рівень "ААА" присвоєно ДП "НАЕК "Енергоатом".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
3
9
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ну.. Не так уж плохо..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Закончились бровада чубатых обезьян ,засунули свои рагульского носы в жо-пу и тихонечко сопите,это ваша судьба быть всегда в жо-пе.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гадюшная страна в гадюшной конце,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги