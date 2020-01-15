Оновлено загальний рейтинг країн світу: яке місце зайняла Україна

U.S.News&World Report разом з університетом Wharton та BAVGROUP оновили загальний рейтинг країн світу, в якому Україна опинилася на 68 місці із 73.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він навів позиції України за окремими напрямками:

Визначено місце України у загальному рейтингу країн світу Еспресо.TV

умови для розвитку підприємництва – 45 позиція із 73;

туристична привабливість – 46 позиція;

захист прав людина, екологія та дотримання гендерних прав – 49 позиція;

культурний вплив – 56 позиція;

історична спадщина – 51 позиція;

потенціал розвитку – 63 позиція;

легкість ведення бізнесу – 71 позиція;

сила армії – 28 позиція;

якість життя – 71 позиція.

Загальний рейтинг країн світу Facebook Володимира Компанійця

Загальний рейтинг країн світу Facebook Володимира Компанійця

Загальний рейтинг країн світу. Україна 68-ма Facebook Володимира Компанійця

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