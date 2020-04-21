"Не вирулили!" Омелян звинуватив Зеленського в "смерті" "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" змушена перейти на чотириденний робочий тиждень з липня 2020 року.

Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, опублікувавши відповідні документи в Twitter (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця). Він звинуватив у нинішню владу в провалі реформи.

"Через провал реформи Зеленського, низьку ліквідність, зниження фінансового рейтингу, високий рівень корупції, падіння вантажопотоку, низький рівень менеджменту "Укрзалізниця" змушена перейти на чотириденний робочий", – написав Омелян.

Він уточнив, що на такий режим роботи компанія перейде з 1 липня 2020 року.

"Не вижили і не вирулили", – зазначив колишній міністр.

twitter.com/V_Omelyan

twitter.com/V_Omelyan

Через провал реформи Зеленського, низька ліквідність, зниженя фінансового рейтингу, високий рівень Корупції, Падіння вантажопотоку, низька рівень менеджменту Укрзалізниця змушена перейти на 4-денний робочий тиждень з 1 липня 2020 р.

Чи не вижили и не вірулілі! pic.twitter.com/Us80K6NMHB - Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) April 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд змінив керівництво "Укрзалізниці". Желько Марчека зняли з посади виконуючого обов'язки голови правління, а також виключили зі складу членів правління. Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ буде Іван Юрик.

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